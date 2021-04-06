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"Калибры" в деле: Опубликовано уникальное видео стрельб в Японском море

06 апреля 2021, 12:30  •  156 • Политика
Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" впервые выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр" из акватории Японского моря по наземной цели. Появилось уникальное видео.
В армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах и Сахалине стартовала контрольная проверка готовности войск. В пресс-службе ВВО сообщили, что военные прошли проверку боевой готовности. Кроме того, организованы строевые смотры.
Также отмечено, что комиссия проанализировала, в какой мере военные укомплектованы снаряжением и вещевым имуществом. Оценено и состояние оружия и средств радиосвязи.
В то же время фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" впервые выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр" из акватории Японского моря по наземной цели. Ракета, как уточняется, прибыла в район мыса Сюркум в расчётное время. Мишень на берегу была поражена с расстояния более чем один километр.
Видео стрельб также появилось на сайте.

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