"Калибром" по цели за тысячу километров: Подлодка "Казань" показала военным, на что способна

Российская атомная подлодка "Казань" завершила испытания выстрелом ракетой "Калибр" по цели на расстоянии более тысячи километров. Подробностями поделились в пресс-службе Северного флота.

Сообщается, что подводный ракетный крейсер "Казань" является головным кораблём проекта "Ясень-М". И на завершающем этапе испытаний подлодка успешно поразила цель на расстоянии более тысячи километров, выпустив по ней ракету "Калибр". Уточняется, что выстрел был совершён из акватории Белого моря, а цель находилась на военном полигоне Чижа в Архангельской области.

Сегодня головной корабль проекта "Ясень-М" - атомный подводный ракетный крейсер "Казань" - успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели, - гласит сообщение пресс-службы Северного флота.

До конца 2020 года подлодка "Казань" должна встать на вооружение ВМФ России и приступить к службе в составе Северного флота. Основным орудием подводного атомного крейсера являются ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".