"Калибром" по гособъектам? Русских моряков записали в подлецы

Forbes со ссылкой на двух британских исследователей сообщает о том, что Черноморский флот якобы может нанести удары "Калибрами" не по военным, а по государственным объектам Украины. То есть фактически заранее записали русских моряков в подлецы.

В публикации американского журнала Forbes утверждается, что в 2014 году Черноморский флот России "был старым и слабым", а сейчас он способен запустить крылатую ракету по Киеву.

"Если Россия выполнит свою скрытую угрозу и расширит войну с Украиной, ожидайте, что откроется новый фронт... в море, - говорится в публикации. - Морское сражение может простираться глубоко вглубь суши. Отдельные украинские лидеры могут даже подвергнуться нападению".

Такую "пугающую перспективу" для Украины описывают в статье, рассуждая о проведённой модернизации Черноморского флота России, напомнив о том, что новые корабли оснащены ракетами "Калибр". Автор публикации подхватил истерию Запада по поводу "вторжения" России на Украину, спрогнозировав свой вариант развития событий. В частности допускают, что русские корабли и подводные лодки "могут нанести удар по лидерам Украины десятками "Калибров". Хоть тут же и указывается, что "неизвестно, какую роль флот может сыграть в возможной войне на Украине".

В том числе публикуют выдержки из декабрьского исследования для Королевского института объединённых сил в Лондоне двух аналитиков - Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса. Они рассмотрели несколько вариантов развития событий, не исключив "высокоточных ударов для российских сухопутных войск либо с судов в море, либо за счёт предоставления наземных средств".

"Если Черноморский флот нанесёт удары по Украине, он может быть нацелен на политические, а не на строго военные цели, - говорится в публикации. - Невоенные государственные объекты. Отдельные украинские лидеры".

То есть фактически в публикации заранее записали русских моряков в подлецы, которые якобы будут бить по мирным (гражданским) объектам.

"Использование дальних ударов по политически чувствительным целям также занимает центральное место в российском подходе к управлению эскалацией и локализацией конфликтов, - утверждают Каушал и Крэнни-Эванс. - Удары по особо важным целям могут быть использованы для напоминания как непосредственному противнику, так и потенциальным вмешивающимся сторонам о рисках эскалации, если конфликт не будет быстро завершён. Таким образом, они усиливают стратегию ставить оппонентов перед свершившимся фактом, стимулируя деэскалацию после того, как Россия добьётся своих целей на местах".