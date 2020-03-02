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"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России вызвали смятение

02 марта 2020, 03:24  •  100 • Политика
Ультиматум Турции в отношении Сирии истёк. Турецкие военные и террористы, подконтрольные Анкаре, перешли в наступление. На фоне этих новостей для инсайдеров особо значимыми оказались направленные в Средиземноморье корабли РФ. В их умах это вызвало смятение. В Сети даже появились слухи, будто по джихадистам был нанесён удар "Калибром" - российскими крылатыми ракетами.
Информация со ссылкой на анонимный источник была опубликована на портале Avia.pro. Сообщается, что по джихадистам было выпущено 14 ракет "Калибр". Москва пока официально не прокомментировала эти данные.
Ранее появилась информация, что возле сирийских берегов находились три российских корабля, оснащённых крылатыми ракетами такого типа. Авторы материала сделали вывод: так как над некоторыми территориями Сирии частично закрыто воздушное пространство, российский флот действительно собирался запустить крылатые ракеты.
На портале сказано, что в сирийском Идлибе 1 марта были зафиксированы многочисленные ракетные удары.
Ранее сообщалось, что 1 марта турецкие военные и поддерживающие их радикалы сбили два сирийских борта. Сирийское командование в ответ на обострение обстановки закрыло воздушное пространство над Идлибом.

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