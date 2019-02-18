"Калашников" представил на выставке в Абу-Даби новые автоматы "двухсотой серии" - видео

Модификации АК200, АК203, АК204 и АК205 можно увидеть на стенде "Калашникова" на выставке оружия в Абу-Даби. Видео можно посмотреть в публикациях пользователей в Twitter.

На выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби компания "Калашников" представила свои новые автоматы "двухсотой серии". На выставке можно подержать в руках модификации АК200, АК203, АК204 и АК205 и другие.

Настоящим фурором от "Калашникова" на выставке стал дрон-камикадзе KYB. Он может развивать скорость до 130 километров в час и находиться в воздухе порядка получаса.





Kalashnikov rifles on display at Idex 2019 pic.twitter.com/Q3ZX1k2b7f — Gulf News Business (@GulfNewsBiz) 17 февраля 2019 г.









This was the kalashnikov booth and here are the civilian weapons. #IDEX2017 #IDEX #Kalashnikov pic.twitter.com/YVsTibCFtZ — Suadede (@Koyaanisqatsi42) 21 февраля 2017 г.

На основе материалов "Российской газеты".