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"Калашников" представил на выставке в Абу-Даби новые автоматы "двухсотой серии" - видео

18 февраля 2019, 13:09  •  104 • В мире
Модификации АК200, АК203, АК204 и АК205 можно увидеть на стенде "Калашникова" на выставке оружия в Абу-Даби. Видео можно посмотреть в публикациях пользователей в Twitter.
На выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби компания "Калашников" представила свои новые автоматы "двухсотой серии". На выставке можно подержать в руках модификации АК200, АК203, АК204 и АК205 и другие.
Настоящим фурором от "Калашникова" на выставке стал дрон-камикадзе KYB. Он может развивать скорость до 130 километров в час и находиться в воздухе порядка получаса.

Kalashnikov rifles on display at Idex 2019 pic.twitter.com/Q3ZX1k2b7f
— Gulf News Business (@GulfNewsBiz) 17 февраля 2019 г.



This was the kalashnikov booth and here are the civilian weapons. #IDEX2017 #IDEX #Kalashnikov pic.twitter.com/YVsTibCFtZ
— Suadede (@Koyaanisqatsi42) 21 февраля 2017 г.
На основе материалов "Российской газеты".

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