"Какой ты doerak": Конфуз с российским министром стоил голландскому журналисту работы

Слово "дурак" в России считается оскорблением, а вот в Нидерландах "doerak" - скорее ласковое прозвище, потому что означает "проказник". Но звучание этих двух слов практически идентично, что нередко приводит к конфузам и недопониманиям.

Например, однажды в неудобную ситуацию попал журналист из Нидерландов, который был приглашён на мероприятие к тогдашнему министру иностранных дел Игорю Иванову. А разговоре с министром он шутливо заметил: "Какой ты doerak".

Эта фраза прозвучала так неожиданно, что все в зале затихли, после чего "грубияна" вывели из зала, так что на этот день работы он просто лишился, пишет автор блога "Голландец в России". Понятно, что плохо знающий русский язык голландец вовсе не хотел оскорбить нашего министра, но и российские политики не обязаны разбираться в лингвистических тонкостях не самого, скажем прямо, популярного языка в Европе.

Интересно, что в голландском языке довольно много слов, заимствованных из русского, - например, каждый без перевода догадается, что означает steppe, taiga, toendra и tsaar.