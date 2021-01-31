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"Какой ты doerak": Конфуз с российским министром стоил голландскому журналисту работы

31 января 2021, 20:45  •  373 • Политика
На одном из официальных приёмов голландский журналист решил пошутить над российским министром. "Какой ты doerak", - сказал он ему, и тут же был с позором изгнан из зала. А ведь он вовсе не хотел оскорбить политика...
Слово "дурак" в России считается оскорблением, а вот в Нидерландах "doerak" - скорее ласковое прозвище, потому что означает "проказник". Но звучание этих двух слов практически идентично, что нередко приводит к конфузам и недопониманиям.
Например, однажды в неудобную ситуацию попал журналист из Нидерландов, который был приглашён на мероприятие к тогдашнему министру иностранных дел Игорю Иванову. А разговоре с министром он шутливо заметил: "Какой ты doerak".
Эта фраза прозвучала так неожиданно, что все в зале затихли, после чего "грубияна" вывели из зала, так что на этот день работы он просто лишился, пишет автор блога "Голландец в России". Понятно, что плохо знающий русский язык голландец вовсе не хотел оскорбить нашего министра, но и российские политики не обязаны разбираться в лингвистических тонкостях не самого, скажем прямо, популярного языка в Европе.
Интересно, что в голландском языке довольно много слов, заимствованных из русского, - например, каждый без перевода догадается, что означает steppe, taiga, toendra и tsaar.

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