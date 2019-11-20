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"Какой-то весь дёрганый": Пранкеры рассказали, как Зеленский попытался их перешутить. Но вышло странновато

20 ноября 2019, 01:24  •  77 • В мире
Российские пранкеры Лексус и Вован рассказали, как несколько раз пытались разыграть президента Украины Владимир Зеленского. Однажды во время звонка трубку поднял украинский олигарх Игорь Коломойский, во время другого звонка сам Зеленский затеял со звонящим странный шутейный баттл. "Он был очень уставшим, мы ему пару раз звонили, и какой-то весь дёрганый. Он пытался как-то шутить, что типа шутейный баттл, но как-то это странновато выглядело", - признался Владимир Кузнецов.
Украинский президент Владимир Зеленский несколько раз отвечал на розыгрыш знаменитых пранкеров Вована и Лексуса – Владимира Кузнецова и Алексея Столярова.
По словам пранкеров, пока эти звонки не публикуются, поскольку, отметил Кузнецов, Зеленский не такой интересный собеседник, как его предшественник Пётр Порошенко. Тем более украинский лидер не так подкован в политических вопросах и пытается отшутиться от прямых расспросов на этот счёт.
Правда, порой, уточнил Вован, это выходит слегка странновато.
"Мы не нацелены были, чтобы услышать какие-то политические от него заявления. Соответственно, он был очень уставшим, мы ему пару раз звонили, и какой-то весь дерганый. Он пытался как-то шутить, что типа шутейный баттл, но как-то это странновато выглядело", – сказал Кузнецов.
Кроме того, у знаменитых пранкеров есть и записи разговоров с Игорем Коломойским – украинский олигарх лично поднимал трубку, когда шутники пытались разыграть Зеленского.
По словам ведущей передачи интернет-канала Vласть vs Vлащенко, у олигарха действительно есть такая "фишка" – отвечать на звонки по телефонам других людей, если он находится с ними в одной компании.

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