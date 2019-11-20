"Какой-то весь дёрганый": Пранкеры рассказали, как Зеленский попытался их перешутить. Но вышло странновато

Украинский президент Владимир Зеленский несколько раз отвечал на розыгрыш знаменитых пранкеров Вована и Лексуса – Владимира Кузнецова и Алексея Столярова.

По словам пранкеров, пока эти звонки не публикуются, поскольку, отметил Кузнецов, Зеленский не такой интересный собеседник, как его предшественник Пётр Порошенко. Тем более украинский лидер не так подкован в политических вопросах и пытается отшутиться от прямых расспросов на этот счёт.

Правда, порой, уточнил Вован, это выходит слегка странновато.

"Мы не нацелены были, чтобы услышать какие-то политические от него заявления. Соответственно, он был очень уставшим, мы ему пару раз звонили, и какой-то весь дерганый. Он пытался как-то шутить, что типа шутейный баттл, но как-то это странновато выглядело", – сказал Кузнецов.

Кроме того, у знаменитых пранкеров есть и записи разговоров с Игорем Коломойским – украинский олигарх лично поднимал трубку, когда шутники пытались разыграть Зеленского.

По словам ведущей передачи интернет-канала Vласть vs Vлащенко, у олигарха действительно есть такая "фишка" – отвечать на звонки по телефонам других людей, если он находится с ними в одной компании.