"Какой-то фантаст из Голливуда": Сценарий "войны США и России на море" оценил российский вице-адмирал

В материале, опубликованном в National Interest, Голдстайн оценил возможности флота двух стран в случае "войны на море", напомнив при этом, что Вашингтон продолжает усугублять и без того напряженную ситуацию, устраивая военные учения прямо у российских границ. К примеру, только в июле в Чёрном море проходили учения Sea Breeze 2019, в которых участвовали 19 стран НАТО, напомнил он.

Однако, считает Голдстайн, в Чёрном и Азовском морях до сих пор находятся тысячи мин, оставшихся там со времён Второй мировой войны. В Вашингтоне эту опасность не осознают в полной мере, полагает эксперт.

"В принципе, нетрудно представить, что между США и Россией может начаться война из-за случайного потопления военного корабля НАТО неразорвавшейся миной", - предостерегает он.

По прогнозу эксперта, Россия уничтожит морские силы США и НАТО в первые же часы военного конфликта. Поэтому США остаётся лишь радоваться Конвенции Монтрё, ограничившей присутствие американских кораблей в Чёрном море - потому что в случае военного столкновения их быстро уничтожат российские военные, заключает он.

Такое предположение удивило вице-адмирала, экс-начальника штаба Черноморского флота России Петра Святашова. По его словам, даже если американский корабль и подорвется на мине времен Второй мировой войны, последствия для него едва ли будут настолько существенными, чтобы это спровоцировало целую войны.

"Это какой-то фантаст, а не военный! Голливуд! Предположения из разряда детских игр. У меня внуки игры разбирают лучше!" - прокомментировал прогнозы военного эксперта Святашов.

Скорее всего, уверен вице-адмирал, корабль получит незначительную пробоину, которую можно будет "залатать" на месте, после чего судно отправится дальше. К тому же, авианосцы к нашим берегам просто не смогут подойти.

Возмутило вице-адмирала и предположение, что такой инцидент способен "развязать войну".