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"Какой-то фантаст из Голливуда": Сценарий "войны США и России на море" оценил российский вице-адмирал

12 августа 2019, 06:39  •  50 • В мире
Напряженная ситуация в мире делает вполне реальной столкновение России и США на море, считает американский специалист ВМС Лaйл Голдстaйн. Этот прогноз оценил вице-адмирал Петр Святашов.
В материале, опубликованном в National Interest, Голдстайн оценил возможности флота двух стран в случае "войны на море", напомнив при этом, что Вашингтон продолжает усугублять и без того напряженную ситуацию, устраивая военные учения прямо у российских границ. К примеру, только в июле в Чёрном море проходили учения Sea Breeze 2019, в которых участвовали 19 стран НАТО, напомнил он.
Однако, считает Голдстайн, в Чёрном и Азовском морях до сих пор находятся тысячи мин, оставшихся там со времён Второй мировой войны. В Вашингтоне эту опасность не осознают в полной мере, полагает эксперт.
"В принципе, нетрудно представить, что между США и Россией может начаться война из-за случайного потопления военного корабля НАТО неразорвавшейся миной", - предостерегает он.
По прогнозу эксперта, Россия уничтожит морские силы США и НАТО в первые же часы военного конфликта. Поэтому США остаётся лишь радоваться Конвенции Монтрё, ограничившей присутствие американских кораблей в Чёрном море - потому что в случае военного столкновения их быстро уничтожат российские военные, заключает он.
Такое предположение удивило вице-адмирала, экс-начальника штаба Черноморского флота России Петра Святашова. По его словам, даже если американский корабль и подорвется на мине времен Второй мировой войны, последствия для него едва ли будут настолько существенными, чтобы это спровоцировало целую войны.
"Это какой-то фантаст, а не военный! Голливуд! Предположения из разряда детских игр. У меня внуки игры разбирают лучше!" - прокомментировал прогнозы военного эксперта Святашов.
Скорее всего, уверен вице-адмирал, корабль получит незначительную пробоину, которую можно будет "залатать" на месте, после чего судно отправится дальше. К тому же, авианосцы к нашим берегам просто не смогут подойти.
Возмутило вице-адмирала и предположение, что такой инцидент способен "развязать войну".
"Развязать войну – это у них руки чешутся. Они на своей территории ни одного вражеского снаряда не разминировали. А мы знаем, как пахнет порох, и слышали взрывы на своей земле и на море. А насчет победителя… Должен победить разум!" - заявил Святашов в беседе с НСН.

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