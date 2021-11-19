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"Какой-то абсурд": Захарова напомнила главе НАТО, кто является главным источником агрессии в мире
19 ноября 2021, 19:10 • 133 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе НАТО Йенсу Столтенбергу, кто является главным источником агрессии в мире. "Абсурд какой-то", - призналась она, комментируя обвинения альянса.
Так Захарова прокомментировала заявление Столтенберга о том, что Россия якобы является непрозрачной страной и проявляет агрессию по отношению к Украине, концентрируя войска на границе со своим соседом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России в ответ указала Столтенбергу на вклад самого НАТО. По её словам, никто во всём мире не разжигает столько войн, сколько западный военный блок, передаёт портал "Народные новости".
- отметила Захарова.
Она подчеркнула, что милитаризм и имперские замашки альянса уже привели к разрушению нескольких стран и миграции миллионов беженцев.
Ранее американские СМИ, близкие к демократам, сообщили, что Россия якобы концентрирует войска у границ с Украиной. При этом и Москва, и даже Киев уже успели опровергнуть эти слухи. По словам экспертов, главная цель американского вброса - убедить европейских партнёров отказаться от "Северного потока - 2" в последний момент, чтобы наказать Россию за "агрессию".
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