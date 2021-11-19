"Какой-то абсурд": Захарова напомнила главе НАТО, кто является главным источником агрессии в мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе НАТО Йенсу Столтенбергу, кто является главным источником агрессии в мире. "Абсурд какой-то", - призналась она, комментируя обвинения альянса.

Так Захарова прокомментировала заявление Столтенберга о том, что Россия якобы является непрозрачной страной и проявляет агрессию по отношению к Украине, концентрируя войска на границе со своим соседом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России в ответ указала Столтенбергу на вклад самого НАТО. По её словам, никто во всём мире не разжигает столько войн, сколько западный военный блок, передаёт портал "Народные новости".

Какой-то абсурд. Хотела бы напомнить генсеку НАТО, что в новейшей истории источником агрессии, унёсшей миллионы жизней, становились именно страны НАТО,

- отметила Захарова.

Она подчеркнула, что милитаризм и имперские замашки альянса уже привели к разрушению нескольких стран и миграции миллионов беженцев.

Ранее американские СМИ, близкие к демократам, сообщили, что Россия якобы концентрирует войска у границ с Украиной. При этом и Москва, и даже Киев уже успели опровергнуть эти слухи. По словам экспертов, главная цель американского вброса - убедить европейских партнёров отказаться от "Северного потока - 2" в последний момент, чтобы наказать Россию за "агрессию".