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"Какой там у нас суверенитет?": Японцы опять негодуют из-за русских кораблей на Курилах

30 апреля 2021, 19:35  •  93 • Политика
Японцев раздражают русские суда на Курилах. "Какой там у нас суверенитет над северными островами? Говоря о нём, японцы забывают о реальности и тешат себя иллюзиями! Поэтому Россия над нами и смеётся!" - пишут японские читатели свои комментарии к статье в СМИ.
Россия запустит два новых грузопассажирских судна, которые свяжут Сахалин и Южные Курилы, сообщает японское издание Hokkaido Shimbun. Японцы яростно негодуют в комментариях к статье.
Речь идёт кораблях "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов". В этом году оба судна должны начать курсировать по линии Корсаков - Курильские острова. Таким образом, до конца 2021 года по маршруту будут курсировать уже три корабля, что позволит втрое увеличить грузопассажирский оборот. Японцы этому совсем не рады.
О чём вы говорите! Строительством этих кораблей и запуском их в эксплуатацию Россия нарушает наш суверенитет над северными островами!
- возмущается пользователь под ником pandabengoshi.
Какой там у нас суверенитет над северными островами? Говоря о нём, японцы забывают о реальности и тешат себя иллюзиями! Поэтому Россия над нами и смеётся!
- отвечает ему yamadaikenkyuka.
На вещи нужно смотреть реально. И учиться на уроках истории! Острова нам не вернуть!
- констатирует 99WmvG8IwrDqxOl.
Напомним, Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, которые Россия получила по итогам Второй мировой войны. Из-за этого мирный договор между Москвой и Токио до сих пор не подписан.

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