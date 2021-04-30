"Какой там у нас суверенитет?": Японцы опять негодуют из-за русских кораблей на Курилах

Японцев раздражают русские суда на Курилах. "Какой там у нас суверенитет над северными островами? Говоря о нём, японцы забывают о реальности и тешат себя иллюзиями! Поэтому Россия над нами и смеётся!" - пишут японские читатели свои комментарии к статье в СМИ.

Россия запустит два новых грузопассажирских судна, которые свяжут Сахалин и Южные Курилы, сообщает японское издание Hokkaido Shimbun. Японцы яростно негодуют в комментариях к статье.

Речь идёт кораблях "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов". В этом году оба судна должны начать курсировать по линии Корсаков - Курильские острова. Таким образом, до конца 2021 года по маршруту будут курсировать уже три корабля, что позволит втрое увеличить грузопассажирский оборот. Японцы этому совсем не рады.

О чём вы говорите! Строительством этих кораблей и запуском их в эксплуатацию Россия нарушает наш суверенитет над северными островами!

- возмущается пользователь под ником pandabengoshi.

Какой там у нас суверенитет над северными островами? Говоря о нём, японцы забывают о реальности и тешат себя иллюзиями! Поэтому Россия над нами и смеётся!

- отвечает ему yamadaikenkyuka.

На вещи нужно смотреть реально. И учиться на уроках истории! Острова нам не вернуть!

- констатирует 99WmvG8IwrDqxOl.

Напомним, Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, которые Россия получила по итогам Второй мировой войны. Из-за этого мирный договор между Москвой и Токио до сих пор не подписан.