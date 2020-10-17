"Какой там страх? Я не просто испугалась!": Ракетный удар по Гяндже унёс жизни более 10 человек

Отметим, что по данным Гаджиева, ещё 40 человек ранены в результате ракетного удара по городу. Поисковые и спасательные работы сейчас продолжаются.

По словам женщины, которая живёт в 20 метрах от дома, который был стёрт с лица земли сегодняшней ночью, она очнулась от звука взрыва и увидела, что на ней лежат осколки стекла из окна.

"Всё вокруг в пыли, света нет, мы ничего не видели", - сказала она корреспонденту РИА Новости.

Женщина добавила, что она вместе с семьёй сразу выбежали на улицу без вещей и услышали, что в соседнем доме сначала громко закричали, а затем все звуки стихли. По словам местных жителей, в этом районе теперь разрушены около 20-30 домов.

Женщина добавила, что такого зрелища она бы не пожелала вообще никому.

По словам другой женщины, после сегодняшней ночи в их с мужем доме выбиты стекла и двери. Накануне зимы это, конечно, сильно пугает. "Что мы будем делать, как будем выживать?" - сетует женщина.

При этом она отметила, что испугом то, что она пережила ночью, трудно назвать.

"Какой там страх? Я не просто испугалась - я в свои 65 лет с диабетом почувствовала отвращение к жизни", - сказала она, отметив при этом, что даже в девяностые во время войны в Карабахе такого не происходило в городе.