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"Какой Путин вам?": Глава Коми резко ответил на претензии жителей

25 мая 2021, 09:05  •  222 • Политика
Глава Коми Владимир Уйба резко ответил на претензии жителей села Мутный Материк. "Какой Путин вам? У вас я Путин", - заявил он.
Инцидент произошёл 17 мая во время встречи с местными жителями, в рамках которой присутствующие предложили обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину по вопросу разлива нефти на Ошском месторождении. Отмечается, что ежегодные обращения к главе региона не давали результатов, "пропадая где-то в Усинске".
"Напрямую надо - Путину!" - сказал кто-то из присутствующих.
"Да какой Путин? У вас я Путин. Какой Путин вам? Я для вас Путин, конечно. А кто я для вас?" - резко ответил Уйба.

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