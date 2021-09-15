"Какой ответственный": Жители США сравнили самоизолировавшегося Путина со своими политиками

Жители США узнали о том, что президент России ушёл на самоизоляцию. Они оценили это решение, сравнив его с действиями своих политиков. "Какой ответственный", - хвалят Владимира Путина американцы.

Телеканал Fox News на своём сайте рассказал, что в окружении главы России оказались люди, заболевшие COVID-19. Из-за этого Владимир Путин принял решение уйти на самоизоляцию.

Русскому президенту пришлось изменить свои планы. Поездка в Таджикистан отменена, но запланированная ранее встреча по вопросам региональной безопасности состоится. Правда, в онлайн-формате.

Весной президент России вакцинировался от COVID-19. Позднее стало известно, что ему были сделаны с положенным интервалом две инъекции "Спутника V".

В Кремле объяснили, что Путин совершенно здоров и продолжит полноценно работать.

В публикации также приведены данные Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в России коронавирус был выявлен чуть более чем у семи миллионов человек. Умерли свыше 190 тысяч жителей России.

Простые американцы прокомментировали эту новость.

"Молодец! Ничего такого в этом нет", - резонно заметил Gunvald.

"Джо большую часть прошлого года просидел у себя в подвале", - согласился My_Butt's_Been_Wiped."В России умерло всего 190 тысяч человек? Они тогда небось, в отличие от нас, не приписывают к общей смертности от ковида жертв автомобильных аварий, сердечников и раковых больных", - прокомментировал RationalThinkingIsGone.

"У Путина ума и честности больше, чем у всех американских политиков вместе взятых", - считает Wildcat1971.

"Джо Байден чуть ли не весь прошлый год просамоизолировался", - подметил Kimo91.

"Какой ответственный человек! Полная противоположность американскому меньшинству антипрививочников", - написал Stephenmaturin469.