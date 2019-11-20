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"Какой надо быть мерзостью...": Соловьёв жёстко высказался о моде на ненависть к Родине
20 ноября 2019, 17:39 • 29 • Политика
Ведущий Владимир Соловьёв весьма в жёстких и нелицеприятных выражениях высказался о сегодняшней моде в России ненавидеть свою Родину. При этом он упомянул о блогере Юрии Дуде, получившем премию беглого олигарха Михаила Ходорковского. "Какой надо быть мерзостью, - изумился ведущий, - чтобы принимать нечто у Ходорковского".
Во время утреннего эфира своей авторской программы на радио "Вести ФМ" ведущий Владимир Соловьёв довольно жёстко и нелицеприятно вновь отозвался о новом веянии в России - ненавидеть свою Родину: "Ведь сейчас такая мода, надо же ненавидеть свою страну".
Не сдержал ведущий и своих эмоций, рассказывая о Юрии Дуде, отметив, что парень получил премию беглого олигарха Михаила Ходорковского. Соловьёв напомнил, что Дудь "является абсолютным проектом Ходорковского".
Рассуждая о полученной блогером премии, ведущий изрядно удивился. А самого олигарха назвал человеком, у которого "есть собственное кладбище".
Продолжая свою мысль, ведущий напомнил также, что именно олигарх "послал людей на смерть в Африку", "послал группу погибать без поддержки, по левым документам, без всякой проработки вопросов безопасности".
Речь идёт о трагедии, случившейся в ЦАР в конце июля 2018 года. Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, которые отправились в Африку снимать репортаж о базе ЧВК Вагнера по заданию так называемого Центра управления расследованиями, финансируемого Михаилом Ходорковским, были убиты во время выполнения редакционного задания. Предполагается, что одной из причин, которая привела к их гибели, стало отсутствие у них аккредитации и разрешения на съёмки, а также поддельные удостоверения ООН.
"Когда едут получать премию Ходорковского, это настолько надо вообще себя не уважать, - недоумевает Соловьёв. - Все заляпались".
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