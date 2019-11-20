"Какой надо быть мерзостью...": Соловьёв жёстко высказался о моде на ненависть к Родине

Во время утреннего эфира своей авторской программы на радио "Вести ФМ" ведущий Владимир Соловьёв довольно жёстко и нелицеприятно вновь отозвался о новом веянии в России - ненавидеть свою Родину: "Ведь сейчас такая мода, надо же ненавидеть свою страну".

Не сдержал ведущий и своих эмоций, рассказывая о Юрии Дуде, отметив, что парень получил премию беглого олигарха Михаила Ходорковского. Соловьёв напомнил, что Дудь "является абсолютным проектом Ходорковского".

Рассуждая о полученной блогером премии, ведущий изрядно удивился. А самого олигарха назвал человеком, у которого "есть собственное кладбище".

"Какой надо быть мерзостью, чтобы принимать нечто у Ходорковского, - обратил особое внимание Соловьёв. - Вот из этих кровавых рук, вообще люди, которые едут на премию, вручаемую Фондом Ходорковского".

Продолжая свою мысль, ведущий напомнил также, что именно олигарх "послал людей на смерть в Африку", "послал группу погибать без поддержки, по левым документам, без всякой проработки вопросов безопасности".

Речь идёт о трагедии, случившейся в ЦАР в конце июля 2018 года. Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, которые отправились в Африку снимать репортаж о базе ЧВК Вагнера по заданию так называемого Центра управления расследованиями, финансируемого Михаилом Ходорковским, были убиты во время выполнения редакционного задания. Предполагается, что одной из причин, которая привела к их гибели, стало отсутствие у них аккредитации и разрешения на съёмки, а также поддельные удостоверения ООН.

"Когда едут получать премию Ходорковского, это настолько надо вообще себя не уважать, - недоумевает Соловьёв. - Все заляпались".