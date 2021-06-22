"Какой лицемер": Зеленскому в День памяти и скорби напомнили о марше в честь дивизии СС

Зеленский опубликовал пост к Дню памяти и скорби. "Какой лицемер, посмотрите. Почему тогда в Киеве проводятся марши в честь дивизии "Галичина"?" - написали ему в комментариях.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост к Дню памяти и скорби на своей странице в соцсети Instagram. Главу Незалежной разнесли в комментариях за двуличие и цинизм.

Речь идёт о сообщениях по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. Зеленский написал, что каждый год 22 июня склоняет голову перед подвигом героев войны.

Вторая мировая война стала самой большой катастрофой XX века. Она забрала жизни 10 миллионов украинцев. Каждый год 22 июня, в День скорби и памяти жертв войны,

- написал Зеленский в Instagram.

В ответ в комментариях украинскому лидеру указали, что 22 июня началась не Вторая мировая война, а Великая Отечественная. Также Зеленскому напомнили про марши нацистских дивизий в Киеве, отмечает Nation News.

22 июня началась Великая Отечественная война. Учите историю, пан президент. Вторая мировая началась 1 сентября,

- написала psychologist_vika.

Зеленский, тебе не стыдно перед предками?

- обратился к президенту asstread.

Какой лицемер, посмотрите. Почему тогда в Киеве проводятся марши в честь дивизии "Галичина"?

- пишет Mikhail_yurevich21.

Напомним, что речь идёт о "марше вышиванок", в котором приняли участие фанаты украинской дивизии СС "Галичина". Они прошли по главным улицам Киева, а один из участников даже вскинул руку в нацистском приветствии.