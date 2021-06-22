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"Какой лицемер": Зеленскому в День памяти и скорби напомнили о марше в честь дивизии СС
22 июня 2021, 22:50 • 193 • Политика
Зеленский опубликовал пост к Дню памяти и скорби. "Какой лицемер, посмотрите. Почему тогда в Киеве проводятся марши в честь дивизии "Галичина"?" - написали ему в комментариях.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост к Дню памяти и скорби на своей странице в соцсети Instagram. Главу Незалежной разнесли в комментариях за двуличие и цинизм.
Речь идёт о сообщениях по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. Зеленский написал, что каждый год 22 июня склоняет голову перед подвигом героев войны.
- написал Зеленский в Instagram.
В ответ в комментариях украинскому лидеру указали, что 22 июня началась не Вторая мировая война, а Великая Отечественная. Также Зеленскому напомнили про марши нацистских дивизий в Киеве, отмечает Nation News.
- написала psychologist_vika.
- обратился к президенту asstread.
- пишет Mikhail_yurevich21.
Напомним, что речь идёт о "марше вышиванок", в котором приняли участие фанаты украинской дивизии СС "Галичина". Они прошли по главным улицам Киева, а один из участников даже вскинул руку в нацистском приветствии.
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