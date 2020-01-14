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"Какой кидок украинцев, хотя Россия предлагала скидку 25%": В отказе "Нафтогаза" не брать российский газ напрямую не увидели логики
14 января 2020, 10:39 • 289 • В мире
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил о том, что украинская компания могла бы напрямую брать газ у "Газпрома" через "дочку", но таких планов нет. В Сети на слова Витренко ответили скепсисом: "Какой кидок украинцев, хотя Россия предлагала скидку 25%". Аналитик Игорь Юшков в свою очередь отметил, что нападки со стороны Украины стали уже традиционными и касаются не только газового вопроса. Вместе с тем выгодность поставок топлива из России осознают даже обычные украинцы, пояснил он.
В заявлении топ-менеджера украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко об отсутствии планов закупать газ из России напрямую не увидели логики. Ранее исполнительный директор компании сообщил о том, что украинская компания могла бы напрямую брать газ у "Газпрома" через "дочку", но таких планов, по его словам, нет.
В эфире "Радио Свобода" Витренко отметил, что "теоретически всё возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет".
При этом пользователи Сети не нашли объяснения такой логике.
"Какой кидок украинского народа. Хоть Россия предлагала скидку 25%, покупают по-старому", - заметил dimonvasilek201. Ему в ответ философски парировал комментатор под ником Datesandevents: "Если старые схемы работают, то зачем менять?"
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в свою очередь пояснил, что украинская сторона по привычке все проблемы валит на российскую сторону. В ситуации с прямыми поставками голубого топлива также нет исключений.
"Это классическая схема, когда украинская компания всё валит на “Газпром”. Мы видим, что такая определённая идеология уже есть", - подчеркнул он.
Эксперт отмечает, что простые украинцы и сами хотят получать газ напрямую - поскольку так, как ожидается, им будет дешевле.
"Вся нагрузка на обычных потребителей снизится. В этом плане “Нафтогазу”, конечно, приходится отвечать, почему они не берут газ у наиболее выгодного поставщика. Они начинают придумывать всякие истории, что это “Газпром” не поставляет. Да, конечно, он не поставляет. Вы же договор с ним не заключили", - заметил он в беседе с НСН.
Отметим, президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия готова поставлять газ Украине напрямую и предоставить при этом скидку в 25%. Глава государства отмечал, что так называемые реверсные поставки газа существуют только на бумаге. На Украине предложение Москвы называли неприемлемым.
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