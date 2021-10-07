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"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
07 октября 2021, 08:05 • 86 • Политика
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал четыре страны, которые повлияют на раздел Украины, если не изменится текущая ситуация в стране. "Какой 2050 год?!" - не поддержал он оптимистов.
По словам Евгения Мураева, пока в руководстве Украины возмущаются выдачей паспортов граждан России жителям Донбасса и Крыма, аналогичный процесс, но без лишней шумихи, происходит со стороны Венгрии, Румынии и Польши. Эти три страны уже в течение ряда лет планомерно выдают украинцам свои паспорта, следовательно, многие из них давно имеют двойное гражданство.
Мураев считает, что, когда украинцы начнут "друг друга убивать", Россия, Венгрия, Румыния и Польша заберут части страны.
"Забирая своё этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова - Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45-го года Закарпатье - Венгрии", - сказал он, добавив, что "Екатерина вообще всю екатерининскую дугу от Одессы до Донбасса построила".
"И всё, от Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год?" - недоумевает Мураев.
По его словам, Украина не доживёт в целостности до этих лет, если не пересмотрит "правила игры внутри страны, если не похороним конфликты и не поставим себе общую цель". Он также добавил, что для успешного существования стране больше подходит федеративное устройство.
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