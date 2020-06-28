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"Какому Ефремову верить?": Актёр озадачил внезапным заявлением о Путине
28 июня 2020, 14:00 • 147 • Политика
Актёр Михаил Ефремов озадачил блогера Армена Гаспаряна внезапным заявлением о президенте России Владимире Путине.
Артист признался, что не имеет ничего против российского лидера, хотя ещё недавно резко критиковал его со сцены, читая стихи поэта Орлуши.
Блогер добавил, что политические убеждения стоит отстаивать до конца, а не "вилять, как маркитантская лодка".
В субботу Ефремов выступил с неожиданным политическим заявлением. Актёр сказал, что является "артистом, клоуном, а не оппозиционером", поэтому его не волнует политика. Он также добавил, что не имеет ничего против личности Путина, пишет "Московский комсомолец".
Напомним, что в начале июня Ефремов на своём внедорожнике, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. От полученных травм водитель фургона скончался. В настоящее время актёр находится под домашним арестом.
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