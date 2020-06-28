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"Какому Ефремову верить?": Актёр озадачил внезапным заявлением о Путине

28 июня 2020, 14:00  •  147 • Политика
Актёр Михаил Ефремов озадачил блогера Армена Гаспаряна внезапным заявлением о президенте России Владимире Путине.
Артист признался, что не имеет ничего против российского лидера, хотя ещё недавно резко критиковал его со сцены, читая стихи поэта Орлуши.
Я не знаю, какому Ефремову можно верить - который 4 мая читал стихи Орлуши или который 27 июня говорит: да нет, это же отец-кормилец, как можно. Я не знаю, что творится в голове у Ефремова, - рассказал Гаспарян Федеральному агентству новостей.
Блогер добавил, что политические убеждения стоит отстаивать до конца, а не "вилять, как маркитантская лодка".
В субботу Ефремов выступил с неожиданным политическим заявлением. Актёр сказал, что является "артистом, клоуном, а не оппозиционером", поэтому его не волнует политика. Он также добавил, что не имеет ничего против личности Путина, пишет "Московский комсомолец".
Напомним, что в начале июня Ефремов на своём внедорожнике, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. От полученных травм водитель фургона скончался. В настоящее время актёр находится под домашним арестом.

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