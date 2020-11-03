"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России

По словам автора канала "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, правительство США ежегодно направляет более двух миллиардов долларов на "продвижение демократии", а по факту - на продавливание и защиту американских интересов и обеспечение национальной безопасности за рубежом.

Особенно они стараются на территории бывшего СНГ, и с понятной целью - лишить Россию былой мощи и развалить неподдающуюся империю изнутри.

Михалков назвал ключевые каналы финансирования оппозиции со стороны США. Это, например, Агентство США по международному развитию (USAID) - официальное правительственное агентство по международному развитию и оказанию помощи за рубежом с бюджетом около 40 миллиардов долларов США в год.

Одним из ключевых направлений деятельности этой организации является финансирование НПО (неправительственных организаций), таких как Национальный фонд демократии, Международный фонд электоральных систем, "Дом свободы".

Далее идёт Национальный фонд демократии (NED), который своей миссией называет содействие становлению и развитию демократии и свободы во всём мире.

Блин. Ну блин. Ну какого хрена, какого хрена… Вот если просто вдуматься. Они что, заботятся о свободе народов? 80% американцев не покажут на карте Белоруссию или Украину,

- не сдержался Михалков.

И отметил, что NED в свою очередь спонсирует проамериканские НПО по всему миру.

Организация присутствует в 90 странах мира, годовой бюджет составляет порядка 100 миллионов американских долларов в год.

Среди спонсоров Национального фонда демократии - крупнейшие американские корпорации: Chevron, Coca-Cola, Goldman Sachs, Google, Microsoft, а также Торговая палата США.

Также Михалков сдёрнул маску с так называемого "Дома свободы". Это неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, бюджет которой составляет около 30 миллионов долларов США в год, а руководителем является бывший глава ЦРУ.

"Фактически является открыто действующим американским институтом, который занимается организацией цветных революций, - пояснил режиссёр. - Это документ. Мы обязаны это знать".

Затем он отметил неприглядную роль Международного республиканского института, который также провозгласил своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии.

Организация работает в тесном сотрудничестве с Госдепартаментом США и USAID. Представительства Международного республиканского института открыты более чем в 30 странах мира, в том числе в Казахстане, Киргизии, Молдавии, Армении, Украине, Грузии.