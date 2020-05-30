"Какого дьявола?": Совет Европы будет оценивать поправки в Конституцию России. Сатановский в ярости

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Новость вызвала изумление и гнев политолога и экономиста Евгения Сатановского.

"Тут поневоле возникает целая серия вопросов. Главный из них прост, как первая исповедь девственницы: какого дьявола?" - пишет он на своём Telegram-канале АРМАГЕДДОНЫЧ.

Сатановский напоминает, что Конституция, при всех её достоинствах и недостатках - российская. Поправки - тоже. Да и Путин, как бы к нему ни относились, - всё-таки российский президент. В этой связи политолог не совсем понимает, при чём тут Европа, ПАСЕ и Венецианская комиссия? И какое вообще они имеют отношение к внутренним российским делам.

"С какого бодуна они вообще что-то у нас тут в законодательстве на предмет соответствия чему-то их, европейскому, будут рассматривать? Какое основание у них для этого есть? Гарнизоны у нас стоят натовские или ещё что? Кремль, скажем, у них в залоге?" - негодует Сатановский.

Он добавляет, что если Европе так хочется влезть в дела России, то пусть всем составом Евросоюза входит в состав Российской Федерации. Тогда, пожалуйста, пусть участвуют во внутренних делах страны, заключает политолог.

Напомним, что в одной из предложенных поправок к Конституции говорится, что Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Эта поправка навсегда закроет проблему Крыма и Южных Курил, уверена политолог Наталья Елисеева.