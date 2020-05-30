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"Какого дьявола?": Совет Европы будет оценивать поправки в Конституцию России. Сатановский в ярости
30 мая 2020, 17:55 • 65 • Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России. "Тут поневоле возникает целая серия вопросов. Главный из них прост, как первая исповедь девственницы: какого дьявола?" - яростно негодует политолог и экономист Евгений Сатановский.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Новость вызвала изумление и гнев политолога и экономиста Евгения Сатановского.
Сатановский напоминает, что Конституция, при всех её достоинствах и недостатках - российская. Поправки - тоже. Да и Путин, как бы к нему ни относились, - всё-таки российский президент. В этой связи политолог не совсем понимает, при чём тут Европа, ПАСЕ и Венецианская комиссия? И какое вообще они имеют отношение к внутренним российским делам.
Он добавляет, что если Европе так хочется влезть в дела России, то пусть всем составом Евросоюза входит в состав Российской Федерации. Тогда, пожалуйста, пусть участвуют во внутренних делах страны, заключает политолог.
Напомним, что в одной из предложенных поправок к Конституции говорится, что Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Эта поправка навсегда закроет проблему Крыма и Южных Курил, уверена политолог Наталья Елисеева.
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