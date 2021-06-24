"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась паника

Судя по видео BBC, британские высшие чины прекрасно понимали, что нарушают границы России, подходя к Крыму. Однако не ожидали, что реакция России будет такой жёсткой. Панику на борту с появлением русских заснял корреспондент BBC.

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт вызвана в МИД России в связи с инцидентом с эсминцем британских ВМС в Чёрном море. В то же время, Лондон продолжает настаивать, что инцидента с британским эсминцем не было, и предупредительный огонь по кораблю русские не открывали.

Дипломаты МИД России объяснили коллегам, в чём их ошибка. Тем временем, моряки на том самом эсминце понимали, что входят в территориальные воды нашей страны, что подтверждают и журналисты BBC. По большому счёту британцы не ожидали подобной реакции русских. Судя по опубликованному BBC видео, на палубе прямо скажем заволновались, когда поняли, что за нарушение границ последует наказание. Однако присутствие на борту корреспондента говорит о том, что провокация была осознанной:

"Британский военный корабль в Чёрном море готовится дать отпор России HMS Defender только что покинул порт Одессы. Как вы можете видеть вон там, нас уже преследует русский военный корабль. В небе быстро появились русские военные самолёты. Экипаж тщательно следит за ними. Как только мы подошли ближе к Крыму, напряжение возросло. HMS Defender готовится пройти, следуя юридически признанной линии судоходства, но русские военные считают, что там находятся их территориальные воды", - говорит журналист в своём сюжете.

Обращаясь к военным на борту, корреспондент спрашивает:

- Что стало точкой воспламенения для русских, почему они себя так ведут?

На что капитан-лейтенант Бен Доррингтон:

- Это пункт противоречий (по принадлежности территориальных вод). Вероятно, они могут проявить больше воинственности из-за близости к тому, что они считают своим.

- То есть они считают воды у Крыма своими, это из-за этого?

- Да, это их точка зрения.

Фоном слышно, как британские моряки переговариваются между собой: "какого чёрта, мы ничего не нарушаем и двигаемся в рамках учений" или, например, "русские совсем оборзели, накидываются на нас". Однако корреспондент сам же опровергает домыслы моряков:

"Когда HMS Defender находился на расстоянии 12 миль от побережья, русская береговая охрана предприняла опасные маневры. Русский корабль подошёл совсем близко и сейчас он будет пытаться заставить нас изменить курс. Экипаж надел защитную одежду на случай боя. Звучат выстрелы, снаряды запущены не в корабль. Во время этого перехода HMS Defender заметил по крайней мере 20 русских военных самолётов, некоторые из них подлетали очень близко".

Выходит, что и выстрелы журналисты BBC прекрасно слышали. То есть официальный Лондон врёт. Единственный, кто подтверждает позицию Лондона в сюжете, это капитан Винс Оуэн. Он говорит, что команда действует в соответствии с международным правом:

"ВМС Великобритании всегда соблюдают требования международного права во имя глобального мира и безопасности. Мы не считаем этот инцидент поводом для конфронтации".

Какое международное право позволяет нарушать границы другой страны, неясно.