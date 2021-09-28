|
"Какого чёрта, генерал Милли?!": Сатановский разоблачил планы США на Россию
28 сентября 2021, 13:10 • 45 • Политика
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал просьбу Пентагона к России дать возможность использовать наши военные базы и реакцию американских сенаторов на этот запрос. Эксперт разоблачил планы США на нашу страну, отметив, что "Штаты непрерывно и открыто ведут подготовку к войне против России".
"Недавняя встреча председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с начальником Генерального Штаба ВС РФ Валерием Герасимовым сильно возбудила Конгресс США, - заметил политолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч". - Американцы запросили возможность использования российских военных объектов в Киргизии и Таджикистане для, как они обычно это называют, "борьбы с терроризмом в Центральной Азии". Герасимов на это ответа не дал, но, судя по всему, конгрессменам это и не нужно".
Эксперт полагает, что "запрос на выворачивание Милли наизнанку перед Конгрессом на тему содержания помянутого разговора пошёл". В том числе Пентагону напомнили и о запрете на военное сотрудничество с нашей страной.
"И вообще, какого чёрта, генерал Милли?! Что там себе американская армия удумала?!!" - иронизирует Сатановский, отметив, что Конгресс США - "самый нахрапистый, агрессивный, бестолковый и самоуверенный парламент на планете".
Однако беда в другом. Политолог отметил, что все обвинения американских законодателей в адрес нашей страны "верны с точностью до обратного". Сатановский уверен, что именно "Штаты непрерывно и открыто ведут подготовку к войне против России". И речь идёт в том числе и о территории Восточной Европе, и о постсоветском пространстве. Напомнил эксперт и о поддержке американцами сирийских боевиков, воюющих против действующего руководства САР Башара Асада.
Продолжая разоблачение американцев, Сатановский высказал уверенность в том, что запрошенные Пентагоном наши военные базы в Средней Азии США будут использовать "не против террористов, а против Китая и самой России, в том числе, раскручивая местных исламских радикалов". Впрочем, главную роль в этом вопросе политолог отводит уже не Пентагону, а ЦРУ.
Подпишитесь на нас
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 сентября 2021, 03:35
|
23 сентября 2021, 02:05
|
24 сентября 2021, 02:50
|
23 сентября 2021, 07:35
|
24 сентября 2021, 08:20
|
25 сентября 2021, 14:35
|
24 сентября 2021, 23:55