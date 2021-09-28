"Какого чёрта, генерал Милли?!": Сатановский разоблачил планы США на Россию

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал просьбу Пентагона к России дать возможность использовать наши военные базы и реакцию американских сенаторов на этот запрос. Эксперт разоблачил планы США на нашу страну, отметив, что "Штаты непрерывно и открыто ведут подготовку к войне против России".

"Недавняя встреча председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с начальником Генерального Штаба ВС РФ Валерием Герасимовым сильно возбудила Конгресс США, - заметил политолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч". - Американцы запросили возможность использования российских военных объектов в Киргизии и Таджикистане для, как они обычно это называют, "борьбы с терроризмом в Центральной Азии". Герасимов на это ответа не дал, но, судя по всему, конгрессменам это и не нужно".

Эксперт полагает, что "запрос на выворачивание Милли наизнанку перед Конгрессом на тему содержания помянутого разговора пошёл". В том числе Пентагону напомнили и о запрете на военное сотрудничество с нашей страной.

"И вообще, какого чёрта, генерал Милли?! Что там себе американская армия удумала?!!" - иронизирует Сатановский, отметив, что Конгресс США - "самый нахрапистый, агрессивный, бестолковый и самоуверенный парламент на планете".

Однако беда в другом. Политолог отметил, что все обвинения американских законодателей в адрес нашей страны "верны с точностью до обратного". Сатановский уверен, что именно "Штаты непрерывно и открыто ведут подготовку к войне против России". И речь идёт в том числе и о территории Восточной Европе, и о постсоветском пространстве. Напомнил эксперт и о поддержке американцами сирийских боевиков, воюющих против действующего руководства САР Башара Асада.

Продолжая разоблачение американцев, Сатановский высказал уверенность в том, что запрошенные Пентагоном наши военные базы в Средней Азии США будут использовать "не против террористов, а против Китая и самой России, в том числе, раскручивая местных исламских радикалов". Впрочем, главную роль в этом вопросе политолог отводит уже не Пентагону, а ЦРУ.