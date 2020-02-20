Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Разменная монета»: какую роль может сыграть брексит в дальнейшей судьбе Джулиан...
"Готовы поддержать в любом начинании": Украина решила вмешаться в спор...
США будут "укреплять национальное сознание молодёжи" Украины за 38 млн...
Преподаватель свободы: как в Петербурге почтили память Собчака
Главная / Политика

"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл олигархов на похоронах Собчака

20 февраля 2020, 00:54  •  82 • Политика
Шоумен Садальский вспомнил о похоронах Собчака, которые состоялись ровно 20 лет назад. "По протоколу ВВП на похоронах должен был появиться в полдень. Олигархи все рассчитали. Но… Президент у гроба был в десять утра. Какое же было разочарование нуворишей", - рассказал актёр театра и кино.
Актёр театра и кино Стас Садальский вспомнил, как ровно 20 лет назад в Петербурге прошли похороны Анатолия Собчака, отца нынешней скандальной телеведущей и светской львицы Ксении Собчак. Благодаря посту в Instagram поклонники звезды окунулись в эпоху 1990-х годов.
По словам Садальского, похороны вызвали широкий ажиотаж среди нуворишей и олигархов, так как на прощании с политиком должен был появиться президент России Владимир Путин. Многие из них надеялись покрасоваться перед камерами, однако российский лидер специально прибыл на пару часов раньше назначенного срока и тихо попрощался с усопшим.
"По протоколу ВВП на похоронах должен был появиться в полдень. Олигархи всё рассчитали. Но… Президент у гроба был в десять утра. Какое же было разочарование нуворишей - лишний раз не покрасоваться в свите перед телекамерами!" - написал Садальский в Instagram.
Также шоумен рассказал, что ему было очень жаль вдову Собчака. Тогда ещё Людмила Нарусова не была сенатором. Она была просто одинокой женщиной с дочерью.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
20 февраля 2020, 00:54
Путин задал прямой вопрос, а Зеленский открыл огонь: Малофеев объяснил обострение в Донбассе
19 февраля 2020, 11:54
США используют санкции для защиты своих компаний от конкуренции - МИД России
19 февраля 2020, 02:09
Госдума отменила штраф за показ нацистской символики
19 февраля 2020, 21:39
"Нужно умерить поток туристов": Онищенко объяснил решение закрыть границу с Китаем
19 февраля 2020, 09:54
Ольга Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты
19 февраля 2020, 11:54
Весеннее солнце "убьёт" коронавирус: Эксперт предсказал спад инфекции с наступлением тёплой погоды
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2020, 18:54
На грани 13-й русско-турецкой: Эрдоган рвет с Россией и грозит войной
13 февраля 2020, 05:54
В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на людях?
14 февраля 2020, 07:54
Лукашенко сделал страшный намек Путину (Telegram. обзор)
17 февраля 2020, 17:39
Донбасс накануне больших перемен
15 февраля 2020, 03:24
"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.