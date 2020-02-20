"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл олигархов на похоронах Собчака

Актёр театра и кино Стас Садальский вспомнил, как ровно 20 лет назад в Петербурге прошли похороны Анатолия Собчака, отца нынешней скандальной телеведущей и светской львицы Ксении Собчак. Благодаря посту в Instagram поклонники звезды окунулись в эпоху 1990-х годов.

По словам Садальского, похороны вызвали широкий ажиотаж среди нуворишей и олигархов, так как на прощании с политиком должен был появиться президент России Владимир Путин. Многие из них надеялись покрасоваться перед камерами, однако российский лидер специально прибыл на пару часов раньше назначенного срока и тихо попрощался с усопшим.

"По протоколу ВВП на похоронах должен был появиться в полдень. Олигархи всё рассчитали. Но… Президент у гроба был в десять утра. Какое же было разочарование нуворишей - лишний раз не покрасоваться в свите перед телекамерами!" - написал Садальский в Instagram.

Также шоумен рассказал, что ему было очень жаль вдову Собчака. Тогда ещё Людмила Нарусова не была сенатором. Она была просто одинокой женщиной с дочерью.