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"Какое волшебное слово сказал Лавров?": В продлении ДСНВ заподозрили "серьёзный размен"
27 января 2021, 15:55 • 244 • Политика
Виктор Баранец признался, что новость о продлении ДСНВ стала для него неожиданностью: "Какое волшебное слово сказал Лавров?" Эксперт заподозрил в этом "серьёзный размен", напомнив, как долго американцы "упирались рогом".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец высказался по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Ранее об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что соглашение с США было подписано "на наших условиях". Таким образом, документ был пролонгирован ещё на пять лет, притом без каких бы то ни было дополнений или "довесков".
Баранец в разговоре с корреспондентом канала Царьград признался, что данный шаг стал для него неожиданностью. Он напомнил, как долго американцы "упирались рогом".
Он признался, что в связи с этим воспринял неожиданную новость с "осторожным оптимизмом", добавив, что решение оказалось "магически быстрым".
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