Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
Главная / Политика

"Какое волшебное слово сказал Лавров?": В продлении ДСНВ заподозрили "серьёзный размен"

27 января 2021, 15:55  •  244 • Политика
Виктор Баранец признался, что новость о продлении ДСНВ стала для него неожиданностью: "Какое волшебное слово сказал Лавров?" Эксперт заподозрил в этом "серьёзный размен", напомнив, как долго американцы "упирались рогом".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец высказался по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Ранее об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что соглашение с США было подписано "на наших условиях". Таким образом, документ был пролонгирован ещё на пять лет, притом без каких бы то ни было дополнений или "довесков".
Баранец в разговоре с корреспондентом канала Царьград признался, что данный шаг стал для него неожиданностью. Он напомнил, как долго американцы "упирались рогом".
Отметали предложения Путина, даже на один год не хотели продлевать. Но оказывается, в это время Лавров и Помпео вели интенсивные переговоры, в результате которых США дали задний ход. Однако остаётся загадкой, какое такое волшебное слово наш глава МИД сказал американскому коллеге, что Байден безо всяких условий вдруг принял инициативы президента РФ. Некоторые американские и российские специалисты подозревают, что, возможно, была речь о каком-то серьёзном размене. То есть помимо этого договора могло быть другое соглашение, связанное с экономикой или пересечением наших интересов за рубежом, - отметил эксперт.
Он признался, что в связи с этим воспринял неожиданную новость с "осторожным оптимизмом", добавив, что решение оказалось "магически быстрым".
Конечно, это добрый знак для Москвы. Но я пока не хлопаю в ладоши: на что тут можно рассчитывать, если через полтора часа Россию в Белом доме опять назвали врагом. Какое тут потепление отношений... Мы просто договорились с врагом по поводу оружия на путинских условиях. Поэтому новость, с одной стороны, радует, с другой стороны - настораживает. Ведь мы помним, как американцы всё время пытались навесить на этот договор свои идиотские условия: то Китай втиснуть в соглашение, то добавить туда наше новое гиперзвуковое вооружение. Мы отказали, - подчеркнул собеседник "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



244
Источник
Похожие новости
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 10:25
Пять сценариев "возвращения" Донбасса: Украинский националист раскрыл планы
27 января 2021, 00:20
Байден сделал заявление по "Северному потоку - 2" словами Трампа
27 января 2021, 06:45
После беседы Путина с Байденом Госдума получила неотложный законопроект
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавше...
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирени...
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 08:35
На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
23 января 2021, 16:30
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
25 января 2021, 19:55
Избившего полицейских на акции в Петербурге настигло возмездие: Его судьбу определил суд
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
24 января 2021, 09:05
Укол правды
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.