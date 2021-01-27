"Какое волшебное слово сказал Лавров?": В продлении ДСНВ заподозрили "серьёзный размен"

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец высказался по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Ранее об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что соглашение с США было подписано "на наших условиях". Таким образом, документ был пролонгирован ещё на пять лет, притом без каких бы то ни было дополнений или "довесков".

Баранец в разговоре с корреспондентом канала Царьград признался, что данный шаг стал для него неожиданностью. Он напомнил, как долго американцы "упирались рогом".

Отметали предложения Путина, даже на один год не хотели продлевать. Но оказывается, в это время Лавров и Помпео вели интенсивные переговоры, в результате которых США дали задний ход. Однако остаётся загадкой, какое такое волшебное слово наш глава МИД сказал американскому коллеге, что Байден безо всяких условий вдруг принял инициативы президента РФ. Некоторые американские и российские специалисты подозревают, что, возможно, была речь о каком-то серьёзном размене. То есть помимо этого договора могло быть другое соглашение, связанное с экономикой или пересечением наших интересов за рубежом, - отметил эксперт.

Он признался, что в связи с этим воспринял неожиданную новость с "осторожным оптимизмом", добавив, что решение оказалось "магически быстрым".