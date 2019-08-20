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"Какое-то нарушение психики": Жене Порошенко поставили диагноз после поддержки комедии о войне в Донбассе

20 августа 2019, 22:39  •  19 • Политика
Супруга Порошенко выделила деньги на комедию о войне в Донбассе. "Это даже не цинизм, это, скорее всего, люди с нарушенной психикой", - прокомментировал бывший участник военного конфликта на востоке Украины.
Украинский культурный фонд, который возглавляет жена экс-президента страны Петра Порошенко, выделил 8,9 миллиона гривен, что примерно равно 23 миллионам рублей, на комедию о войне в Донбассе. Новость для Царьграда прокомментировал служивший в подразделении "Восток", позывной "Гельмут", который воевал на стороне ополченцев в начале конфликта в Донбассе, был сапером, потерял руку и глаз.
Он считает, что это даже не верх цинизма, а скорее уже какое-то нарушение психики, связанное с восприятием реальности. Потому что только больные люди могут снимать комедию о том, как в Донбассе убивали и убивают мирных жителей, о творящейся в регионе разрухе и о том, что дети не могут гулять по зелёной территории, потому что может быть заминирована и в любой момент может начаться обстрел.
"Это верх цинизма, который только можно себе представить. Наверное, это даже не цинизм, это, скорее всего, люди с нарушенной психикой и с нарушенным восприятием происходящего вокруг", - сказал "Гельмут" в интервью Царьграду.
При этом он отметил, что его совершенно не удивляет, что подобная инициатива исходит от жены экс-президента Украины. Бывший ополченец напомнил, что Порошенко за время своего правления сделал всё, чтобы не прекратить войну в Донбассе, как требовал весь мир и все нормальные люди. Напротив, он лишь подливал масла в огонь, просил у США летальное оружие и военных инструкторов, поощрял добровольческие нацбатальоны типа "Айдара"*.
"Меня это абсолютно не удивляет", - подчеркнул экс-ополченец.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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