Украинский культурный фонд, который возглавляет жена экс-президента страны Петра Порошенко, выделил 8,9 миллиона гривен, что примерно равно 23 миллионам рублей, на комедию о войне в Донбассе. Новость для Царьграда прокомментировал служивший в подразделении "Восток", позывной "Гельмут", который воевал на стороне ополченцев в начале конфликта в Донбассе, был сапером, потерял руку и глаз.

Он считает, что это даже не верх цинизма, а скорее уже какое-то нарушение психики, связанное с восприятием реальности. Потому что только больные люди могут снимать комедию о том, как в Донбассе убивали и убивают мирных жителей, о творящейся в регионе разрухе и о том, что дети не могут гулять по зелёной территории, потому что может быть заминирована и в любой момент может начаться обстрел.

"Это верх цинизма, который только можно себе представить. Наверное, это даже не цинизм, это, скорее всего, люди с нарушенной психикой и с нарушенным восприятием происходящего вокруг", - сказал "Гельмут" в интервью Царьграду.

При этом он отметил, что его совершенно не удивляет, что подобная инициатива исходит от жены экс-президента Украины. Бывший ополченец напомнил, что Порошенко за время своего правления сделал всё, чтобы не прекратить войну в Донбассе, как требовал весь мир и все нормальные люди. Напротив, он лишь подливал масла в огонь, просил у США летальное оружие и военных инструкторов, поощрял добровольческие нацбатальоны типа "Айдара"*.

"Меня это абсолютно не удивляет", - подчеркнул экс-ополченец.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена