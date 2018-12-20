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"Какое-то чудо под Новый год": Жена помилованного крымчанина поблагодарила Путина за освобождение мужа

20 декабря 2018, 22:24  •  117 • Политика
Глава России Владимир Путин помиловал пятерых осуждённых. Жена одного из освобождённых назвала это новогодним чудом.
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осуждённых граждан России. Среди них был крымчанин Борис Небреев. Его жена Алла Небреева считает освобождение мужа новогодним чудом.
"Я очень благодарна Путину, потому что мы очень надеялись и ждали, что должно случиться какое-то чудо под Новый год. Спасибо ему большое. Борис - очень хороший человек", - прокомментировала Алла Небреева помилование мужа.
Небреев был осуждён в 2015 году. Суд признал его одним из виновников авиакатастрофы самолёта Cessna 336, в результате которой погибло 4 человека. Однако супруга мужчины объясняет, что её муж ничего не мог сделать, чтобы предотвратить трагедию.
По её словам, в тот злополучный день заместитель её мужа взял без спроса его самолёт для проведения прыжков с парашютом. Так как полёты были уже запрещены и официально высоко он уже летать не мог, он сделал низкий круг. А на малой высоте совершить ошибку очень легко. Сам Борис Небреев был в это время в другом месте и никак не мог предотвратить случившееся.
"Мы очень скорбели, никто не хотел этого. Но Борис ничего не мог сделать" - цитирует слова женщины радиостанция "Говорит Москва".

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