"Каким должен быть следующий мэр Москвы?": Политолог рассказал о "сокрушительном поражении" Собянина

Политолог Марат Баширов оценил действия мэра Москвы Сергея Собянина в кризисной ситуации с коронавирусом. По его мнению, он "потерпел сокрушительное поражение". Об этом эксперт написал в Telegram.

Он подчеркнул, что на вчерашнее решение главы администрации столицы продлить режим самоизоляции на две недели москвичи "сегодня ответили ногами".

Политолог обратил внимание, что в городе 29 апреля наблюдаются рекордные за последнее время очереди на светофорах. Он подчеркнул, что жители уже устали опасаться коронавирусной инфекции, а к майским праздникам людей на улицах станет только больше.

И на этих "вышедших" не хватит ни полиции, ни запугивающих сюжетов на ТВ, - отметил Баширов.

По его мнению, Собянину теперь будет ещё сложнее завоевать хоть какое-то доверие москвичей.