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"Каким должен быть следующий мэр Москвы?": Политолог рассказал о "сокрушительном поражении" Собянина
29 апреля 2020, 23:10 • 147 • Политика
Политолог Марат Баширов рассказал о "сокрушительном поражении" мэра Москвы Сергея Собянина в кризисной ситуации с коронавирусом. По его мнению, многие горожане не поддержали решение главы администрации о продлении самоизоляции. "Впору начинать думать, каким должен быть следующий мэр" - заметил эксперт.
Политолог Марат Баширов оценил действия мэра Москвы Сергея Собянина в кризисной ситуации с коронавирусом. По его мнению, он "потерпел сокрушительное поражение". Об этом эксперт написал в Telegram.
Он подчеркнул, что на вчерашнее решение главы администрации столицы продлить режим самоизоляции на две недели москвичи "сегодня ответили ногами".
Политолог обратил внимание, что в городе 29 апреля наблюдаются рекордные за последнее время очереди на светофорах. Он подчеркнул, что жители уже устали опасаться коронавирусной инфекции, а к майским праздникам людей на улицах станет только больше.
По его мнению, Собянину теперь будет ещё сложнее завоевать хоть какое-то доверие москвичей.
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