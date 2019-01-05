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"Какие же они идиоты": Коротченко об участии принца Гарри в борьбе с "российской агрессией"

05 января 2019, 18:39  •  201 • Политика
Участие принца Гарри в военных учениях в Норвегии, на которых будут отрабатываться действия по отражению"российской агрессии", выглядит абсурдно. Так считает глава ЦАМТО Игорь Коротченко.
Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко раскритиковал действия властей Великобритании, которые поддерживают проведение учений в Норвегии по борьбе с "российской агрессией".
Напомним, ранее стало известно о том, что на маневры в Европе отправится британский принц Гарри. В общей сложности в учениях по отражению "вторжения" России примут участие около тысячи военных из Соединенного Королевства.
"Какие же они идиоты, какое "вторжение"! Принц Гарри поедет в Норвегию на учения по отражению "российского вторжения", - написал Коротченко в Twitter.
Напомним, в декабре 2018 года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о планах Лондона усилить свое военное присутствие в акватории Черного моря.
Какие же они идиоты, какое «вторжение»! Принц Гарри поедет в Норвегию на учения по отражению "российского вторжения" https://t.co/TOAOaDOkhQ pic.twitter.com/9qeE3yBzfe
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 5 января 2019 г.

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