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"Какие вы, к чёрту, независимые?!" Багдасаров в прямом эфире "атаковал" украинца реальными фактами

05 июня 2020, 14:55  •  43 • Политика
Политолог Семён Багдасаров в прямом эфире "атаковал" украинца реальными фактами, заметив, что представители Киева не имеют реальной власти в своей стране и что все решения там в действительности принимают американские политики, в частности посол Дейтон. "Какие вы, к чёрту, независимые?!" - заметил эксперт.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России 1" заметил, что Украину не стоит рассматривать как независимое государство.
По его мнению, реальной властью там обладает лишь посол США в Украине Кит Дейтон, в то время как представители официального Киева уже практически ничего не решают, фактически передав страну в руки Вашингтону.
Да какие вы, к чёрту, независимые?! Пуэрто-Рико в десять раз независимее, чем вы. О чём речь-то идёт? - отметил эксперт, обращаясь к украинскому политологу Василю Вакарову.
Багдасаров добавил, что США при этом никогда не будут воевать за Украину в случае такой необходимости, поскольку они просто пользуются ею. А сейчас Вашингтону и вовсе будет не до Киева на фоне массовых беспорядков, считает политолог.

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