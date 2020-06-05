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"Какие вы, к чёрту, независимые?!" Багдасаров в прямом эфире "атаковал" украинца реальными фактами
05 июня 2020, 14:55 • 43 • Политика
Политолог Семён Багдасаров в прямом эфире "атаковал" украинца реальными фактами, заметив, что представители Киева не имеют реальной власти в своей стране и что все решения там в действительности принимают американские политики, в частности посол Дейтон. "Какие вы, к чёрту, независимые?!" - заметил эксперт.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России 1" заметил, что Украину не стоит рассматривать как независимое государство.
По его мнению, реальной властью там обладает лишь посол США в Украине Кит Дейтон, в то время как представители официального Киева уже практически ничего не решают, фактически передав страну в руки Вашингтону.
Багдасаров добавил, что США при этом никогда не будут воевать за Украину в случае такой необходимости, поскольку они просто пользуются ею. А сейчас Вашингтону и вовсе будет не до Киева на фоне массовых беспорядков, считает политолог.
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