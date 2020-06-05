"Какие вы, к чёрту, независимые?!" Багдасаров в прямом эфире "атаковал" украинца реальными фактами

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России 1" заметил, что Украину не стоит рассматривать как независимое государство.

По его мнению, реальной властью там обладает лишь посол США в Украине Кит Дейтон, в то время как представители официального Киева уже практически ничего не решают, фактически передав страну в руки Вашингтону.

Да какие вы, к чёрту, независимые?! Пуэрто-Рико в десять раз независимее, чем вы. О чём речь-то идёт? - отметил эксперт, обращаясь к украинскому политологу Василю Вакарову.

Багдасаров добавил, что США при этом никогда не будут воевать за Украину в случае такой необходимости, поскольку они просто пользуются ею. А сейчас Вашингтону и вовсе будет не до Киева на фоне массовых беспорядков, считает политолог.