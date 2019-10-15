"Какие вам ещё нужны доказательства?": Трамп выполнил "приказ Путина" по Сирии

В соцсетях нашли новое "доказательство" того, что президент США Дональд Трамп втайне работает на российские спецслужбы и подчиняется лично главе России Владимиру Путину. Поводом для этого стали недавние заявления глав обоих государств по Сирии.

В субботу, 12 октября, Путин призвал освободить Сирию от нелегального военного присутствия. А в воскресенье, 13 октября, Трамп сказал, что войска США должны вернуться домой из Сирии.

"Какие вам ещё нужны доказательства? #РыжыйНаш", - шутит в Twitter пользователь @subb_zzer0. "Приказ Верховного Главнокомандующего выполнен! Очередной орден на подходе!" - поддерживает @dimafromnsk1. "Не пали агента", - добавляет @aes0vyCzEgVHwG9.

Напомним, что после недавнего отвода американских войск из Сирии войска Турции начали военную операцию против вооруженных отрядов сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами.

Фото: скриншот Twitter/@subb_zzer0