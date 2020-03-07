"Какие вам ещё нужны доказательства?" Объятиями Путина журналист подтвердил, что в России нет коронавируса

Во время его визита в Иваново жители города заключили главу государства в объятия.

На опубликованных сайтом KP.RU кадрах запечатлена прогулка президента по городу. При этом жители радостно приветствуют Путина.

"Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте, родной", - обращаются к главе государства горожане.

Президент с удовольствием жмёт всем желающим руки, а также в русской традиции обменивается объятиями и символическими поцелуями в щёку с одной из местных жительниц.

"Какие вам ещё нужны доказательства, что нет у нас коронавируса?" - задались вопросом журналисты в Telegram.

6 марта российский лидер во время встречи с представителями общественности Ивановской области ответил на их вопросы.

Он указал, что выступает против отмены ограничения количества президентских сроков для одного человека, и рассказал о своём президентстве.

Ранее в России начали распространяться недостоверные слухи о тысячах заражённых коронавирусом.

Фото: Скриншот/Telegram/Пул3