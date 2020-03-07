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"Какие вам ещё нужны доказательства?" Объятиями Путина журналист подтвердил, что в России нет коронавируса
07 марта 2020, 17:35 • 37 • Политика
В России нет эпидемии коронавируса. Это на собственном примере доказал президент Владимир Путин. Своими объятиями с жителями Иванова российский лидер подтвердил, что в России нет опасного вируса.
Во время его визита в Иваново жители города заключили главу государства в объятия.
На опубликованных сайтом KP.RU кадрах запечатлена прогулка президента по городу. При этом жители радостно приветствуют Путина.
"Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте, родной", - обращаются к главе государства горожане.
Президент с удовольствием жмёт всем желающим руки, а также в русской традиции обменивается объятиями и символическими поцелуями в щёку с одной из местных жительниц.
"Какие вам ещё нужны доказательства, что нет у нас коронавируса?" - задались вопросом журналисты в Telegram.
6 марта российский лидер во время встречи с представителями общественности Ивановской области ответил на их вопросы.
Он указал, что выступает против отмены ограничения количества президентских сроков для одного человека, и рассказал о своём президентстве.
Ранее в России начали распространяться недостоверные слухи о тысячах заражённых коронавирусом.
Фото: Скриншот/Telegram/Пул3
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