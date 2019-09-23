"Какие-то признаки, может, и есть": Нарышкин заявил о "сдержанном оптимизме" по улучшению отношений с Украиной

О том, как можно посмотреть на будущее отношений России и Украины, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. В беседе с журналистами он отметил, что многое в этих взаимоотношениях будет зависеть от решительности Киева. А пока на это можно смотреть с неким "очень и очень сдержанным" оптимизмом.

"Какие-то первые признаки улучшения, может, и есть, - сказал Нарышкин. – Однако сейчас многое зависит от готовности и способности новой киевской власти действовать решительно".

Он отметил, что сейчас Киеву важно преодолеть текущее сопротивление "партии войны". Впрочем, как отмечает Нарышкин, прекрасно видно всем в Москве, что пока новой украинской власти это будет тяжело сделать. Вся причина в том, что политические партнеры с другой стороны Атлантики могут оказывать не самое позитивное влияние на данный вопрос.

"И все же очень и очень сдержанный оптимизм может иметь место", - заявил Нарышкин.