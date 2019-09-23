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"Какие-то признаки, может, и есть": Нарышкин заявил о "сдержанном оптимизме" по улучшению отношений с Украиной

23 сентября 2019, 15:54  •  27 • Политика
Директор Службы внешней разведки России Нарышкин заявил о "сдержанном оптимизме" в отношениях России с Украиной. Говоря об улучшениях во взаимоотношениях двух стран, он отметил, что "какие-то признаки, может, и есть".
О том, как можно посмотреть на будущее отношений России и Украины, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. В беседе с журналистами он отметил, что многое в этих взаимоотношениях будет зависеть от решительности Киева. А пока на это можно смотреть с неким "очень и очень сдержанным" оптимизмом.
"Какие-то первые признаки улучшения, может, и есть, - сказал Нарышкин. – Однако сейчас многое зависит от готовности и способности новой киевской власти действовать решительно".
Он отметил, что сейчас Киеву важно преодолеть текущее сопротивление "партии войны". Впрочем, как отмечает Нарышкин, прекрасно видно всем в Москве, что пока новой украинской власти это будет тяжело сделать. Вся причина в том, что политические партнеры с другой стороны Атлантики могут оказывать не самое позитивное влияние на данный вопрос.
"И все же очень и очень сдержанный оптимизм может иметь место", - заявил Нарышкин.

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