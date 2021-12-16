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"Какие-то кавказцы" заселили Украину. Запад хотел обидеть Путина, но обидел Киев

16 декабря 2021, 15:20  •  441 • Политика
Политолог Владимир Корнилов недоумевает, почему на Западе имеют странные представления об Украине.
Политолог Владимир Корнилов указал на подозрительный тренд у карикатуристов в странах Запада.
Уже в который раз замечаю, что на Западе считают, что украинцы - это какие-то кавказцы. Во всяком случае, их карикатуристы постоянно изображают Украину именно так
- написал политолог под очередной карикатурой из западных СМИ.
На картинке изображен танк с флагом России, нацеленный дулом на мужчину в папахе и с черной бородой. Подпись гласит "Вторжение. Какие планы вторжения?"
В СМИ стран Запада постоянно утверждается, что Россия имеет намерение напасть на Украину. При этом военную операцию Киева против народа Донбасса, которую с 2014 года ведут пришедшие к власти на Украине после вооруженного госпереворота националисты, СМИ Запада не освещают. Жертвами гражданской войны на Донбассе стали не менее 10 тысяч мирных жителей. Страны Запада оказывают националистам вооруженную помощь.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в гражданской войне на Украине.
Уже в который раз замечаю, что на Западе считают, что украинцы - это какие-то кавказцы. Во всяком случае, их карикатуристы постоянно изображают Украину именно так pic.twitter.com/qUa37E6Ls5
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 15, 2021

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