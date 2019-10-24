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"Какие шикардосные первые леди": В соцсетях оценили самобытную красоту жен лидеров Африки
24 октября 2019, 12:54 • 117 • Политика
Сочи принимает саммит "Россия - Африка". Президент Владимир Путин лично встретил гостей торжественного вечера - участников саммита - африканских лидеров с женами. "Какие шикардосные первые леди. Вот это я понимаю", - комментируют в соцсетях.
Президент России Владимир Путин лично встретил гостей торжественного вечера - участников проходящего в Сочи саммита "Россия - Африка" - африканских лидеров и их жен. Самобытные и яркие африканские красавицы впечатлили пользователей соцсетей.
Видеозапись встречи гостей саммита опубликовал в Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов. На кадрах видно, как глава России пожимает руки и фотографируется с руководителями африканских стран и их первыми леди.
Напомним, что саммит стартовал в среду, 23 октября, в сочинском образовательном центре "Сириус". В нем принимают участие 43 африканские страны.
Фото: скриншот Twitter/@inka5_inna
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