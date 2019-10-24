"Какие шикардосные первые леди": В соцсетях оценили самобытную красоту жен лидеров Африки

Президент России Владимир Путин лично встретил гостей торжественного вечера - участников проходящего в Сочи саммита "Россия - Африка" - африканских лидеров и их жен. Самобытные и яркие африканские красавицы впечатлили пользователей соцсетей.

Видеозапись встречи гостей саммита опубликовал в Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов. На кадрах видно, как глава России пожимает руки и фотографируется с руководителями африканских стран и их первыми леди.

"Какие шикардосные первые леди... Вот это я понимаю..." - восхищенно комментирует InkaKotiki @inka5_inna. "Ба! Жены-то какие... Первая впечатлила", - соглашается Марина Погосова @FQ38SxwxZqVwZcV. "В красном жгучая штучка!" - отмечает Alex Ivanov @Alexfly35. "Африканка колоритная", - добавляет Борис Камчатский @GNqicE2ErK4UY9t.

Напомним, что саммит стартовал в среду, 23 октября, в сочинском образовательном центре "Сириус". В нем принимают участие 43 африканские страны.

Фото: скриншот Twitter/@inka5_inna