"Какие щиты? С ней никакая ПРО не справится": Японцы расписались в беззащитности перед Россией

Министерство обороны России выложило видео испытаний ракеты "Циркон". Она была запущена в акватории Белого моря и поразила мишень в Баренцевом море.

Больше всего японцев поразила точность ракеты, которой, казалось бы, невозможно достичь при скорости в 8 Махов. Многие отметили, что ракета моментально исчезла из вида сразу же после запуска. Некоторые японские интернет-пользователи заметили, что на таких скоростях от ракетного удара не спасёт ни одна система ПРО - даже самая совершенная, пишет ИноСМИ.

Так, например, пользователь iWife09 напомнил о концепции "Щит и копьё", где роль "щита" в случае войны отводится Японии, а роль "копья" - США. С появлением у России гиперзвукового оружия эта идея внезапно стала неактуальной.

"Сразу в голове всплывают все эти японско-американские идеи про "щит и копьё". Какие "щиты", какие "копья"? С этой ракетой ничего не сможет поделать никакая американская система ПРО", - написал он.

Некий Chiyomi taru отмечает, что России, у которой есть ракета, разгоняющаяся до 8 Махов, не страшен уже никакой враг, а пользователь с ником mt160f удивляется точности гиперзвукового оружия:

"Вот что на самом деле поражает, так это точность её наведения. На скорости 8 Махов подняться на 28 тыс. метров и оттуда точно поразить цель!" "И что же останется противнику? Будучи не в состоянии ответить, он просто убежит?" - задаётся вопросом Sam bay.

Один из пользователей, который оставил комментарий под сообщением японского телеканала NMK, указал, что если бы поезда двигались с такой же скоростью, то из Токио в Осаку можно было бы доехать за 3 минуты.