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"Какие щиты? С ней никакая ПРО не справится": Японцы расписались в беззащитности перед Россией
08 октября 2020, 22:15 • 145 • Политика
Российские военные провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Японцы расписались в беззащитности перед Россией: "Какие щиты? С ней никакая ПРО не справится!"
Министерство обороны России выложило видео испытаний ракеты "Циркон". Она была запущена в акватории Белого моря и поразила мишень в Баренцевом море.
Больше всего японцев поразила точность ракеты, которой, казалось бы, невозможно достичь при скорости в 8 Махов. Многие отметили, что ракета моментально исчезла из вида сразу же после запуска. Некоторые японские интернет-пользователи заметили, что на таких скоростях от ракетного удара не спасёт ни одна система ПРО - даже самая совершенная, пишет ИноСМИ.
Так, например, пользователь iWife09 напомнил о концепции "Щит и копьё", где роль "щита" в случае войны отводится Японии, а роль "копья" - США. С появлением у России гиперзвукового оружия эта идея внезапно стала неактуальной.
Некий Chiyomi taru отмечает, что России, у которой есть ракета, разгоняющаяся до 8 Махов, не страшен уже никакой враг, а пользователь с ником mt160f удивляется точности гиперзвукового оружия:
Один из пользователей, который оставил комментарий под сообщением японского телеканала NMK, указал, что если бы поезда двигались с такой же скоростью, то из Токио в Осаку можно было бы доехать за 3 минуты.
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