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"Какие отношения": Путин рассказал о своём впечатлении о Зеленском
20 ноября 2019, 17:39 • 24 • Политика
Российский лидер Владимир Путин рассказал о своём впечатлении об украинском коллеге Владимире Зеленском. "Какие отношения", - разводит он руками.
Выступая сегодня на форуме, российский лидер Владимир Путин рассказал журналистам про своё впечатление от Владимира Зеленского.
"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! - разводит руками Владимир Владимирович. - Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек".
По словам Путина, вполне возможно, что Зеленский действительно хотел бы изменить ситуацию в Донбассе. Однако сможет ли, пока неизвестно.
"Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю", - отмечает Путин.
Президент также выразил надежду, что возврата украинских силовиков в "серые зоны" Донбасса не будет.
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