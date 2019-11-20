"Какие отношения": Путин рассказал о своём впечатлении о Зеленском

Выступая сегодня на форуме, российский лидер Владимир Путин рассказал журналистам про своё впечатление от Владимира Зеленского.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! - разводит руками Владимир Владимирович. - Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек".

По словам Путина, вполне возможно, что Зеленский действительно хотел бы изменить ситуацию в Донбассе. Однако сможет ли, пока неизвестно.

"Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю", - отмечает Путин.

Президент также выразил надежду, что возврата украинских силовиков в "серые зоны" Донбасса не будет.