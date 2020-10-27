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"Какие храбрые пилоты!": Генерал раскрыл секрет украинского военного авиапарка
27 октября 2020, 16:25 • 101 • Политика
Командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дроздов раскрыл журналистам секрет украинского военного авиапарка. "Какие храбрые пилоты!" - не сдержались пользователи Рунета.
По словам Дроздова, украинский авиационный парк настолько устарел, что на вооружении ВВС Украины только самолёты 1968 - 1991 годов. При этом за годы независимости на Украине не появилось ни одного нового военного самолёта.
Он отметил, что стоящие в ангарах советские самолёты уже стары и требуют постоянного ремонта. Происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов, планера самолёта.
"Рано или поздно, вероятно лет через десять, столкнёмся с проблемой, что самолёты не смогут выполнять поставленные задачи", - признался он в интервью, данном порталу "РБК-Украина".
Он также добавил, что не верит в то, что в ближайшее время Украина сможет создать свой новый военный самолёт - надежда только на закупки у стран-партнёров.
"Ни хихи себе, какие храбрые пилоты, они же на этом летают", - отмечает пользователь Рунета Frontosa Rubkina.
"Да не, протирают только", - пояснил Алексей П.
"Оптимистично дал ВВС ещё 10 лет..." - добавил Петр Грин.
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