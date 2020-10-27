"Какие храбрые пилоты!": Генерал раскрыл секрет украинского военного авиапарка

По словам Дроздова, украинский авиационный парк настолько устарел, что на вооружении ВВС Украины только самолёты 1968 - 1991 годов. При этом за годы независимости на Украине не появилось ни одного нового военного самолёта.

Он отметил, что стоящие в ангарах советские самолёты уже стары и требуют постоянного ремонта. Происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов, планера самолёта.

"Рано или поздно, вероятно лет через десять, столкнёмся с проблемой, что самолёты не смогут выполнять поставленные задачи", - признался он в интервью, данном порталу "РБК-Украина".

Он также добавил, что не верит в то, что в ближайшее время Украина сможет создать свой новый военный самолёт - надежда только на закупки у стран-партнёров.

"Ни хихи себе, какие храбрые пилоты, они же на этом летают", - отмечает пользователь Рунета Frontosa Rubkina.

"Да не, протирают только", - пояснил Алексей П.

"Оптимистично дал ВВС ещё 10 лет..." - добавил Петр Грин.