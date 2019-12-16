"Какие будут последствия?": Трамп намекнул экс-директору ФБР на "годы в тюрьме" за слежку

После того как Коми признался, что не был прав, принимая решение о слежке, Трамп написал в своём микроблоге в Twitter:

"Он делает это просто потому, что его поймали с поличным. На самом деле поймали его очень давно. Так какие будут последствия за его противозаконные действия? Может, годы в тюрьме? Где извинения передо мной и другими?"

Напомним, 9 декабря Министерство юстиции США опубликовало доклад, посвящённый слежке ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа. По словам генинспектора Министерства юстиции Майкла Хоровитца, в том факте, что ФБР ввело своё расследование против некоторых представителей избирательного штаба Трампа в 2016 году, он не нашёл никакой "политической предвзятости", хотя, конечно, агенты ФБР и допустили "ряд серьёзных ошибок".

Однако генпрокурор США Уильям Барр придерживается иного мнения. По его словам, данные, которыми обладало ФБР, были "недостаточными для начала расследования" в отношении предвыборного штаба Трампа.