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"Какие будут последствия?": Трамп намекнул экс-директору ФБР на "годы в тюрьме" за слежку
16 декабря 2019, 20:54 • 64 • В мире
Президент США считает, что Джеймс Коми, устроивший в 2016 году слежку за сотрудниками его предвыборного штаба, должен извиниться за это и понести наказание. "Какие будут последствия?" - поинтересовался Трамп и намекнул бывшему главе ФБР на "годы в тюрьме".
После того как Коми признался, что не был прав, принимая решение о слежке, Трамп написал в своём микроблоге в Twitter:
Напомним, 9 декабря Министерство юстиции США опубликовало доклад, посвящённый слежке ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа. По словам генинспектора Министерства юстиции Майкла Хоровитца, в том факте, что ФБР ввело своё расследование против некоторых представителей избирательного штаба Трампа в 2016 году, он не нашёл никакой "политической предвзятости", хотя, конечно, агенты ФБР и допустили "ряд серьёзных ошибок".
Однако генпрокурор США Уильям Барр придерживается иного мнения. По его словам, данные, которыми обладало ФБР, были "недостаточными для начала расследования" в отношении предвыборного штаба Трампа.
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