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"Какие бесчеловечные русские": Фейк Чехии военный эксперт разбил в три хода

27 апреля 2020, 23:10  •  125 • Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг "российских шпионов-отравителей". Военный эксперт Андрей Кошкин разбил чешский фейк, что называется, в три хода. Он считает, что Чехия пытается показать, мол, "посмотрите, какие бесчеловечные эти русские, услышали, что сносится памятник, и готовы полстраны отравить, лишь бы, как говорится, было так, как в своё время диктовал Советский Союз".
В Чехии раздувают новый скандал вокруг "российских шпионов-отравителей". По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. Фейк чешских СМИ разоблачил в интервью Царьграду эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
В первую очередь он обращает внимание на то, что чешские чиновники поступили откровенно бесчеловечно, снеся памятник легендарному военачальнику, который принял самое непосредственное участие в том, чтобы освободить и Прагу. Поэтому они хотели бы снять фокус внимания со своих абсурдных действий. И для этого был запущен фейк о "российских шпионах-отравителях", объясняет эксперт.
По его словам, в Чехии пытаются задействовать стандартную схему из трёх ходов. Вначале используется калька скандала со Скрипалями. На втором ходу Чехия попытается убедить Европу в виновности России. А на третьем - вместо доказательств общественности представят всё те же набившие оскомину заявления в стиле "хайли лайкли", уже ставшие своеобразным мемом.
Им главное сейчас возбудить интерес к этому отравлению, чтобы сместить внимание мировой общественности со сноса памятника на некое мифическое отравление, - сказал Андрей Кошкин в интервью Царьграду.
Он подчеркнул, что задача властей Чехии сейчас - показать, мол, "посмотрите, какие бесчеловечные эти русские, услышали, что сносится памятник, и готовы полстраны отравить, лишь бы, как говорится, было так, как в своё время диктовал Советский Союз".
Вариантов будет много и все они, как говорится, бессмысленны. Но технологии в информационном пространстве срабатывают, - с сожалением отметил эксперт.

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