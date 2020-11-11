Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
Главная / Политика

"Какая же это "победа"? Русские осадили Алиева после заявления о Карабахе

11 ноября 2020, 18:40  •  221 • Политика
Русские пользователи Сети осадили главу Азербайджана Ильхама Алиева после заявления о Карабахе. "Какая же это "победа?" - спрашивают у него.
Речь идёт о заявлении Алиева на встрече с военнослужащими, где он заявил о завершении "отечественной войны".
"Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель", - сказал он.
Алиев также добавил, что Баку проведёт в Карабахе оценку ущерба и потребует от Еревана компенсации.
Однако в России не разделили его "празднование".
"Какая ж это "победа", когда в Нагорный Карабах заехала группа российских сил специальных операций с поддержкой фронтовой авиации и дронами всех мастей? А ещё транспортный коридор из Западного Азербайджана в Нахичевань на территории Армении контролируют российские погранцы и таможенники?!" - спрашивает пользователь scoffer.
"С какой стати, "компенсация" с Армении - разве Азербайджан с ней воевал? И второе: кого победили - Карабах? Да-а... азербайджанцы крутые. Скромнее надо быть, тактичнее. Ты ещё награди за победу в гражданской войне", - отметил Константин Имярек.
"Думаю, поторопился. Речь идёт о разумном компромиссе по предложению России. Это и положило конец войне. Если уж кто и победил, то это наша Россия и Путин", - отметила lyuda.terenteva.55.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



221
Источник
Похожие новости
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США раскрыл Литовкин
11 ноября 2020, 13:10
Байден проиграл или выиграл? Сенсацию опровергли, но всё равно отобрали у демократа 20 выборщиков
11 ноября 2020, 09:30
Мир стоит на пороге Третьей мировой войны - разведка Чехии
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Х...
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовилс...
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" ...
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США рас...
11 ноября 2020, 07:40
Турция отказалась от стратегического для Украины военного контракта
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
04 ноября 2020, 20:35
Почему экономика Украины до сих пор не развалилась?
04 ноября 2020, 23:20
Большая зачистка в Карабахе: Атака Азербайджана захлебнулась - началась спецоперация
10 ноября 2020, 16:05
Крымский поход Зеленского провалился с грохотом: Турки отказались от важного для Киева контракта
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter
06 ноября 2020, 21:20
Зеленский смертельно напуган после переговоров с США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.