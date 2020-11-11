"Какая же это "победа"? Русские осадили Алиева после заявления о Карабахе

Речь идёт о заявлении Алиева на встрече с военнослужащими, где он заявил о завершении "отечественной войны".

"Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель", - сказал он.

Алиев также добавил, что Баку проведёт в Карабахе оценку ущерба и потребует от Еревана компенсации.

Однако в России не разделили его "празднование".

"Какая ж это "победа", когда в Нагорный Карабах заехала группа российских сил специальных операций с поддержкой фронтовой авиации и дронами всех мастей? А ещё транспортный коридор из Западного Азербайджана в Нахичевань на территории Армении контролируют российские погранцы и таможенники?!" - спрашивает пользователь scoffer.

"С какой стати, "компенсация" с Армении - разве Азербайджан с ней воевал? И второе: кого победили - Карабах? Да-а... азербайджанцы крутые. Скромнее надо быть, тактичнее. Ты ещё награди за победу в гражданской войне", - отметил Константин Имярек.

"Думаю, поторопился. Речь идёт о разумном компромиссе по предложению России. Это и положило конец войне. Если уж кто и победил, то это наша Россия и Путин", - отметила lyuda.terenteva.55.