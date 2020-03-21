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"Какая забота иностранных агентов..." ООН попросили вмешаться в дела России
21 марта 2020, 00:35 • 48 • Политика
"Мемориал" и проект "ОВД-Инфо" обратились в ООН фактически с просьбой вмешаться в дела России. Представители организаций считают, что спецдокладчики ООН должны настоять, чтобы голосование по поправкам в Конституцию было перенесено. "Какая забота иностранных агентов..." - оценил призыв Гаспарян.
Представители правозащитного центра "Мемориал", а также проекта "ОВД-Инфо" обратились к специальным докладчикам ООН, полагая, что те должны объяснить властям России, что голосование по поправкам в Конституцию России должно быть перенесено на более поздний срок...
Исходят представители организаций из того, что сейчас граждане России из-за принятых в связи с распространением коронавируса карантинных мер не могут в полной мере участвовать в дискуссии.
Открытым остаётся вопрос, почему представители организаций не считают, что такая дискуссия не состоялась ранее. Ведь поправки широко обсуждались и рабочей группой, куда вошли представители самых разных сфер деятельности, и в экспертном сообществе, после чего свои инициативы отдельные специалисты как раз и направляли политикам и участникам рабгруппы.
Как пишет "Коммерсант" по итогам опроса политологов, мнение спецдокладчиков ООН вряд ли будет играть какую-то роль в данном случае. Добавим также, что в сообщениях о призывах организаций к ООН не говорится о том, что власти России и сами рассматривают возможность переноса сроков голосования и разных форматов волеизъявления на случай, если проблема распространения коронавируса не будет купирована.
Добавим, публицист и политолог Армен Гаспарян коротко оценил призывы организаций к ООН:
"Какая забота иностранных агентов..." - написал он в личном телеграм-канале.
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