"Какая забота иностранных агентов..." ООН попросили вмешаться в дела России

Представители правозащитного центра "Мемориал", а также проекта "ОВД-Инфо" обратились к специальным докладчикам ООН, полагая, что те должны объяснить властям России, что голосование по поправкам в Конституцию России должно быть перенесено на более поздний срок...

Исходят представители организаций из того, что сейчас граждане России из-за принятых в связи с распространением коронавируса карантинных мер не могут в полной мере участвовать в дискуссии.

Открытым остаётся вопрос, почему представители организаций не считают, что такая дискуссия не состоялась ранее. Ведь поправки широко обсуждались и рабочей группой, куда вошли представители самых разных сфер деятельности, и в экспертном сообществе, после чего свои инициативы отдельные специалисты как раз и направляли политикам и участникам рабгруппы.

Как пишет "Коммерсант" по итогам опроса политологов, мнение спецдокладчиков ООН вряд ли будет играть какую-то роль в данном случае. Добавим также, что в сообщениях о призывах организаций к ООН не говорится о том, что власти России и сами рассматривают возможность переноса сроков голосования и разных форматов волеизъявления на случай, если проблема распространения коронавируса не будет купирована.

Добавим, публицист и политолог Армен Гаспарян коротко оценил призывы организаций к ООН:

"Какая забота иностранных агентов..." - написал он в личном телеграм-канале.