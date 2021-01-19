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"Какая вонь!": Русские приехали в Индию и... полюбили родные туалеты

19 января 2021, 20:00  •  243 • В мире
Русские туристы обычно едут в Индию в надежде увидеть райское место. Но в первые же секунды на месте в ужасе зажимают себе носы от вони, а ещё через пару минут начинают бешено скучать по российским туалетам.
Менталитет индийцев таков, что любой мусор они просто бросают себе под ноги. Урн или мусорных контейнеров в городских кварталах вы не найдёте днём с огнём, а если и найдёте, они будут переполнены.
При этом чем дальше от мегаполисов, тем больше усугубляется ситуация. Индийцы свозят огромные кучи мусора к водоёмам, и там весь этот хлам гниёт годами, издавая жуткое зловоние и наполняя атмосферу ядовитыми испарениями.
Ещё одна опасность - бесчисленные животные, которые появляются на улицах ночью. Их привлекают те самые кучи мусора и объедков, которые днём набросали люди. С наступлением темноты в индийских городах и селениях можно встретить какую угодно живность, от коров и собак до крыс, обезьян и бурундуков.
Но что больше всего шокирует приезжих, так это категорическое нежелание индийцев пользоваться туалетами. Там считается совершенно нормальным отправлять естественные надобности прямо на улице, в любом удобном месте, фактически публично.
Местных это совершенно не смущает, мол, что такого - человеку приспичило. В 2014 году ВОЗ опубликовала отчёт, согласно которому примерно 50% жителей Индии удовлетворяли свои физиологические потребности на открытом воздухе. Даже "туалетная реформа", начатая премьером Нарендрой Моди, не принесла желаемого эффекта: в стране построено сто млн туалетов, но индийцы не пользуются ими - отчасти с непривычки, а отчасти потому, что вода в стране в большом дефиците, и тратить её на смыв унитаза - непозволительная роскошь. Подробнее об этом мы рассказывали в спецпроекте Царьграда.
Вот почему российские туристы, приезжая из столь "экзотического" вояжа, как правило, на пару часов закрываются в ванной и не перестают восхищаться чистотой российских городов.

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