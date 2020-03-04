"Какая у вас проблема?": Асад обратился к Турции из-за конфликта в Идлибе

В интервью, данном телеканалу "Россия 24", президент отметил, что у Сирии и Турции много общего.

"Мы говорим о турках как о братском народе. Я сейчас спрашиваю турецкий народ: какая у вас проблема с Сирией? Что это за проблема, ради которой должны умирать граждане Турции?" - спросил он.

Асад также поинтересовался, совершал ли Дамаск какое-либо враждебное действие - большое или малое - против Турции. Он указал, что такого никогда не было, а вот крепкие связи - семейные и культурные - всегда объединяли два народа.

"В Турции много этнических сирийцев, а в Сирии много этнических турок", - отметил президент.

Асад назвал это взаимным проникновением культур и подчеркнул нелогичность конфликта между странами.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда в результате удара ВВС Сирии по террористам погибло 36 турецких военных.

Минобороны России отметило, что турецких солдат не должно было быть в том районе.

Однако Турция начала военную операцию против сирийских войск, объявив власти соседней страны врагом.

В четверг, 5 марта, Эрдоган прибудет на переговоры в Москву, где обсудит с Президентом РФ Владимиром Путиным возможность прекращения огня в Идлибе.