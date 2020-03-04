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"Какая у вас проблема?": Асад обратился к Турции из-за конфликта в Идлибе
04 марта 2020, 22:35 • 169 • Политика
Президент Сирии Башар Асад обратился к Турции из-за конфликта в Идлибе. По словам сирийского лидера, Дамаск никогда не делал ничего враждебного по отношению к Анкаре. "Какая у вас проблема с Сирией?" - задал вопрос туркам Асад.
В интервью, данном телеканалу "Россия 24", президент отметил, что у Сирии и Турции много общего.
"Мы говорим о турках как о братском народе. Я сейчас спрашиваю турецкий народ: какая у вас проблема с Сирией? Что это за проблема, ради которой должны умирать граждане Турции?" - спросил он.
Асад также поинтересовался, совершал ли Дамаск какое-либо враждебное действие - большое или малое - против Турции. Он указал, что такого никогда не было, а вот крепкие связи - семейные и культурные - всегда объединяли два народа.
"В Турции много этнических сирийцев, а в Сирии много этнических турок", - отметил президент.
Асад назвал это взаимным проникновением культур и подчеркнул нелогичность конфликта между странами.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда в результате удара ВВС Сирии по террористам погибло 36 турецких военных.
Минобороны России отметило, что турецких солдат не должно было быть в том районе.
Однако Турция начала военную операцию против сирийских войск, объявив власти соседней страны врагом.
В четверг, 5 марта, Эрдоган прибудет на переговоры в Москву, где обсудит с Президентом РФ Владимиром Путиным возможность прекращения огня в Идлибе.
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