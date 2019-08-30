"Какая-то шавка в США злобно пролаяла": Русские подняли затонувшую ядерную ракету и погубили своих?

Взрыв под Северодвинском произошел при подъеме затонувшей ядерной ракеты, продолжают гнуть свою линию американские журналисты. CNBC сообщал о затоплении российской ядерной ракеты годом ранее, при этом в США не исключают, что сейчас ситуация аналогичная. Хотя тогда речь тогда шла о Баренцевом море, а не о Белом, где произошел инцидент 8 августа 2019-го.

Снова ракета. О чем заявляют в США?

CNBC со ссылкой на данные американской разведки озвучил очередную версию ЧП, случившегося под Северодвинском 8 августа 2019-го. По версии иностранных разведчиков, Россия не проводила испытаний и запусков, ЧП произошло во время миссии по подъему ядерной ракеты.

По версии разведки США, говорится в публикации, ракета была запущена на предыдущих испытаниях.

И если раньше американцы предполагали, что ЧП произошло при тестах ракеты "Судного дня", то сейчас, в новой версии, они предпочли не уточнять тип затонувшей и разыскиваемой ракеты. Вероятно, потому, что первый вброс с "Судным днем" провалился?

Впрочем, из нового, на что расстарались американские мыслители, это то, что взрыв произошел даже не в самой ракете, а на одном из судов, участвовавших в операции. Так, по информации CNBC, именно это и спровоцировало реакцию в поднимаемой ракете, что привело к утечке радиации. При этом, констатировали американцы, данных о потенциальной угрозе здоровью людей или окружающей среде нет. И это тоже новшество, потому что ранее распространялись сведения чуть ли не о "втором Чернобыле".

Шаблон известный, уже слышали

Подобный вброс CNBC уже предъявлял, из чего можно сделать вывод, что эти американские журналисты действуют по шаблону. Годом ранее телеканал сообщал об аналогичной операции России - в августе. Она, по версии американской стороны, также якобы была связана с поиском ракеты с ядерной установкой, потерянной в Баренцевом море после неудачных испытаний.

Никакие доказательства не предъявлялись, а заявления были подкреплены лишь словами неназванных источников. Привычка эта известна по многим "расследованиям" американских журналистов, причем не только в отношении России.

Что говорят в России

И.о. постпреда России при международных организациях Алексей Карпов ранее заявлял, что авария под Северодвинском не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям. Как отмечал дипломат, проводимые военными испытания связаны с разработкой вооружения, начатой после того, как США вышли из договора об ограничении систем ПРО в 2002 году.

С заявлением о произошедшем на морской платформе говорили и в Министерстве обороны России. Кроме того, разъяснения давал президент России Владимир Путин. Надо сказать, что комментарии на тему появлялись постоянно, Россия не скрывает, что ЧП произошло в ходе испытаний. В том числе сообщалось, что работали "русские Кулибины" над так называемой "ядерной батарейкой" - принципиально новым источником питания. Эти исследования будут продолжены и после трагедии под Северодвинском.

Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, говоря с Царьградом о феномене вбросов вокруг Северодвинска, подчеркивал: Россия не должна обращать внимания на подобные заявления. Как минимум они не имеют отношения к действительности, но есть и максимум - такие вбросы преследуют интересы США, которые нам в принципе не должны быть интересны.

"Мы не должны рефлексировать, что какая-то шавка в США злобно пролаяла. Извините, я в этом плане абсолютно ястреб. Надо действовать, как действуют сами США. Плевать они хотели на то, что кто-то сказал. Понимаете, плевать на какой-то там вброс. Эта шавка пролаяла что-то - и пусть заткнется или зубы ей заткнут. Я, еще раз говорю, категорический противник, что кто-то что-то сказал - и тут же надо это комментировать. Да плевать! - заявил Коротченко. - Мы должны свою линию проводить - магистрально, поддерживать ее информационно, экспертно. А не рефлексировать: ой, там США что-то сказали, ой, там МИД наш выступил с протестом или выразил глубокую озабоченность. Да клали они на нашу глубокую озабоченность. Они реально начинают чесать репу, когда мы действуем так, как мы этого хотим".