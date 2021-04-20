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"Какая наглость!": Москву обвинили в создании украинской "аграрной провинции". Киеву тонко намекнули

20 апреля 2021, 11:05  •  213 • Политика
Москву обвинили в создании украинской "аграрной провинции" посредством строительства газопроводов в обход страны. В ответ Киеву тонко намекнули: действительно, "какая наглость!".
В частности, с обвинениями выступил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран. По его словам, Россия стремится всеми силами превратить Украину в "аграрную провинцию" с помощью строительства газопроводов в обход украинских территорий.
По его словам, власти России "создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между Россией и ЕС в аграрную провинцию".
"Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры", - заявил он в своём блоге на портале "Обозреватель".
В русском сегменте Сети намекнули Украине на абсурдное расхождение заявлений Киева, который называет Россию "агрессором" и тут же сетует на отсутствие сотрудничества. Комментаторы с сарказмом отметили, что со стороны России как "агрессора" действительно очень нагло не транспортировать газ через Украину.
"Агрессивный агрессор не хочет гонять свой газ через территорию Гуляй-поля. Какая наглость!" - пишет пользователь с ником "Красивый мужик".
"Эй, стоп, а как же ведущая космическая держава?" - смеётся Вячеслав Братчиков.
"Какая ещё аграрная провинция? Там с 1990-х поля бурьяном заросли, и никому нет дела", - пишет anti Nazi.

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