Москву обвинили в создании украинской "аграрной провинции" посредством строительства газопроводов в обход страны. В ответ Киеву тонко намекнули: действительно, "какая наглость!".

В частности, с обвинениями выступил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран. По его словам, Россия стремится всеми силами превратить Украину в "аграрную провинцию" с помощью строительства газопроводов в обход украинских территорий.

По его словам, власти России "создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между Россией и ЕС в аграрную провинцию".

"Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры", - заявил он в своём блоге на портале "Обозреватель".

В русском сегменте Сети намекнули Украине на абсурдное расхождение заявлений Киева, который называет Россию "агрессором" и тут же сетует на отсутствие сотрудничества. Комментаторы с сарказмом отметили, что со стороны России как "агрессора" действительно очень нагло не транспортировать газ через Украину.

"Агрессивный агрессор не хочет гонять свой газ через территорию Гуляй-поля. Какая наглость!" - пишет пользователь с ником "Красивый мужик".

"Эй, стоп, а как же ведущая космическая держава?" - смеётся Вячеслав Братчиков.

"Какая ещё аграрная провинция? Там с 1990-х поля бурьяном заросли, и никому нет дела", - пишет anti Nazi.