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"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина

04 февраля 2019, 14:24  •  106 • Политика
С момента расторжения договора РСМД прошло совсем немного времени, а уже сейчас ясно как день, что президент России записал себе таким образом на счёт "важный политический успех". Об этом пишет Nordwest-Zeitung в своём новом материале под заголовком "Россия — НАТО 1:0".
Таким образом, говорят эксперты издания, НАТО, судя по всему, в шаге от того, чтобы расколоться по вопросу наращивания вооружений. Ну а в самой Германии политическая атмосфера и вовсе дала трещину.
Вот уже третьи сутки с момента выхода США из ДРСМД, и уже ясно, что "старый лис" российский лидер Владимир Путин записал себе на счёт важный политический успех.
"Североатлантический альянс в шаге от того, чтобы расколоться по вопросу наращивания вооружений, а в Германии политический ландшафт и вовсе дал трещину", - пишет журналист Александр Вилль. И добавляет отсылку к заголовку, мол, "Россия - НАТО 1:0" - пока Россия выигрывает.
И подчёркивает, что в своё время жёсткая реакция НАТО на якобы советские провокации в сфере вооружений привела к заключению ДРСМД. А потом, как указывает эксперт, последовал экономический коллапс.
"Германии поэтому стоит задуматься, хорошая ли это идея - делать себя зависимой в энергополитическом плане от страны, которая угрожает нам ядерным оружием, - говорит журналист, намекая на экономический успех России и её "Северного потока - 2".
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0", - пишут пользователи в соцсетях, перефразируя известную песню.

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