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"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
28 июля 2021, 00:25 • 198 • Политика
The New York Times негодует из-за того, что России "слишком много" на Олимпиаде в Токио несмотря на все ограничения. "Эти русские всё равно берут медали, причём отбирают их даже у американцев. И все о них говорят. Какая адская боль!" – иронизируют в Сети.
Газета The New York Times в ярости. Россию оставили без флага и гимна, но её всё равно "слишком много" на Олимпиаде в Токио, пишет американское издание в статье с соответствующим заголовком.
Журналисты с нескрываемым раздражением отмечают, что наказание в виде запрета на флаг и гимн почти никак не отразилось на выступлении русских спортсменов. Они продолжают занимать призовые места и оставлять без медалей американских атлетов.
Комментарии к статье в Twitter звучат в том же духе. Американцы требуют либо запретить России выступать на соревнованиях окончательно, либо переодеть всех спортсменов в чёрно-серую униформу и запретить даже произносить название страны.
- смеётся над негодующими американцами "Голос Мордора".
Напомним, что из-за "допингового скандала" русских спортсменов на несколько лет лишили права выступать под флагом и гимном своей страны. При этом все доказательства использования допинга были построены на показаниях одного человека, который сам запутался в суде и притянутых за уши косвенных уликах. Тем не менее решение о лишении спортсменов флага и гимна было продавлено, и русские атлеты вынуждены выступать под "нейтральным флагом".
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