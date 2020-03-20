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"Как жить, если не виноваты русские?": The Conversation снял с США подозрения за пандемию

20 марта 2020, 01:35  •  33 • В мире
The Conversation заподозрил Россию в том, что она якобы затеяла "опасную игру" с пандемией коронавируса. Тем самым австралийский журналист снял подозрения с США, которые ранее обвинили в распространении вируса. "Как жить, если не виноваты русские?" - иронично прокомментировал статью военкор Евгений Поддубный.
Очередную версию виновного в происхождении коронавируса выдвинул автор The Conversation Стивен Харрис. И она в корне отличается от той, что ранее озвучивали эксперты с подачи китайского дипломата. А тот, напомним, заподозрил американских военных в том, что они завезли коронавирус в КНР. Эксперты в беседе с Царьградом также указывали на американское происхождение вируса.
Однако у Харриса иное мнение. Австралиец в своей публикации фактически снял с США подозрения за пандемию, перекинув их на… Россию. Он заподозрил, что наша страна якобы ведёт "опасную игру с глобальным здоровьем". Больше того, он фактически обвинил Россию и в том, что она якобы "поддерживала несколько недавних кампаний по дезинформации о COVID-19"
Подозрительным показалось журналисту и то, что в России выявили небольшое количество заболевших, притом что у Москвы "тесные отношения" с Пекином.
"Хотя возможно, что это низкое число отражает их активный пограничный контроль и проверку, - пишет Харрис, - существует опасение, что это отражает либо отсутствие проверки, либо отсутствие отчётности. В сочетании с недавними данными о том, что Россия поддерживала несколько недавних кампаний по дезинформации о COVID-19, это вызывает опасения, что Россия может играть в опасную игру с глобальным здоровьем".
При этом автор публикации выразил надежду, что речь идёт о хорошем пограничном контроле в нашей стране, при этом оставив тонкий намёк на иной вариант: "Но время покажет".
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный не удержался от иронии, комментируя у себя в Telegram-канале очередной русофобский выпад.
"Я всё ждал, когда на Западе очухаются от стресса и начнут обвинять Россию в пандемии коронавируса. Стресс тяжёлый, поэтому раскачиваются долго. Но вот уже маленькими шагами идут протоптанной тропой, - заметил журналист. - Как жить, если не виноваты русские?"
Ему вторит блогер Сергей Zergulio Колясников, тоже, как и военкор, ожидающий похожего обвинения в адрес России.
"А я всё жду, когда, наконец, Россию обвинят в пандемии коронавируса? Ждать пришлось недолго", - отметил блогер, процитировав отрывок из статьи Харриса.
Колясников объяснил австралийцу, что "в те два месяца форы, что Китай дал всему миру, мы занимались изучением этого самого вируса и планированием соответствующих мер, кои и были приняты".
"В отличие от Европы и США, которые так увлеклись пропагандой и критикой Китая и России в СМИ, что не заметили, как сами покрылись пятнами, - "подколол" австралийского журналиста блогер. - Поэтому теперь Россия производит тесты на вирус, разрабатывает вакцину (причём в десятке вариантов) и производит 1,5 млн медицинских масок в сутки (не спешите искать их в аптеках, в первую очередь снабжаются больницы, а у нас 85 субъектов)".
А после Колясников дал журналисту "наглядный" пример того, как Россия и Австралия боролись с лесными пожарами.
"Просто сравнить борьбу с лесными пожарами в России, которые по достижению определённой планки были потушены разом. И в Австралии, которая выгорела чуть более чем полностью, - напомнил блогер. - Так вот отличие борьбы с пожарами от борьбы с коронавирусом на самом деле небольшое. И там и там всё зависит от государства, потому как бодрыми твитами и статьями в СМИ пожар не потушить, как и вирус".

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