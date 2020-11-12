"Как же так, нам ничего не рассказали": Запад обиделся на Россию, завершившую войну в Карабахе

Об этом в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, чувство обиды отчётливо ощущалось в голосе французских и американских дипломатов.

Я разговаривал по телефону с моим французским коллегой вчера. Мои сотрудники разговаривали с американскими партнёрами. Мы почувствовали что-то вроде обиды: "Как же так, нам подробно ничего не рассказали", - отметил Лавров, выступая на брифинге.

По его словам, обиды Запада совершенно напрасны. Во-первых, Россия всегда публично заявляла, что работает над прекращением огня в Карабахе. Во-вторых, переговоры с враждующими сторонами велись на протяжении нескольких суток. Российские дипломаты в буквальном смысле дежурили у телефона по 24 часа. Каждый день совершалось несколько звонков. В таком режиме работы оперативно информировать американцев и французов было физически невозможно.

Глава российского МИД при этом подчеркнул, что Москва ни в коем случае не пыталась ни от кого дистанцироваться. Он также добавил, что российская сторона предложила Совбезу ООН официально приветствовать перемирие в Карабахе.

Напомним, что мирное соглашение было подписано на днях. Свои подписи на документе поставили представители России, Армении и Азербайджана. Ереван уступил Азербайджану часть оспариваемых территорий, а Баку остановил наступление и дал согласие на введение российских миротворцев. Они станут гарантией, что через некоторое время конфликт не вспыхнет с новой силой. Кроме того, стороны договорились о создании в Азербайджане российско-турецкого мониторингового центра, который должен следить за соблюдением перемирия.