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"Как же так, нам ничего не рассказали": Запад обиделся на Россию, завершившую войну в Карабахе
12 ноября 2020, 23:05 • 71 • Политика
Западные страны обиделись на Россию, которая в одиночку смогла помирить Армению с Азербайджаном и завершить войну в Карабахе. Зарубежные партнёры предъявили Москве: "Как же так, нам ничего не рассказали".
Об этом в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, чувство обиды отчётливо ощущалось в голосе французских и американских дипломатов.
По его словам, обиды Запада совершенно напрасны. Во-первых, Россия всегда публично заявляла, что работает над прекращением огня в Карабахе. Во-вторых, переговоры с враждующими сторонами велись на протяжении нескольких суток. Российские дипломаты в буквальном смысле дежурили у телефона по 24 часа. Каждый день совершалось несколько звонков. В таком режиме работы оперативно информировать американцев и французов было физически невозможно.
Глава российского МИД при этом подчеркнул, что Москва ни в коем случае не пыталась ни от кого дистанцироваться. Он также добавил, что российская сторона предложила Совбезу ООН официально приветствовать перемирие в Карабахе.
Напомним, что мирное соглашение было подписано на днях. Свои подписи на документе поставили представители России, Армении и Азербайджана. Ереван уступил Азербайджану часть оспариваемых территорий, а Баку остановил наступление и дал согласие на введение российских миротворцев. Они станут гарантией, что через некоторое время конфликт не вспыхнет с новой силой. Кроме того, стороны договорились о создании в Азербайджане российско-турецкого мониторингового центра, который должен следить за соблюдением перемирия.
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