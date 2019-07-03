"Как же они боятся вашингтонского хозяина": В Сети однозначно расценили отказ премьера Нидерландов раскрывать разговор с Путиным по MH17

Отказ премьер-министра Нидерландов Марка Рютте раскрывать содержание тайного разговора с Владимиром Путиным о расследовании по MH17 не удивил пользователей Сети. По их мнению, стыдливое молчание европейского политика было предсказуемым и трактоваться может однозначно.

Так, телеведущий Владимир Соловьёв даже не стал комментировать решение Рютте отказаться от традиционных нападок на Россию и отговорки насчет "деликатности темы". А вот его подписчики в "Твиттере" озвучили несколько версий.

Так, например, пользователь сервиса микроблогов с ником Darsay пишет, что разговор объявили секретным, потому что его содержание явно противоречит официально озвученным данным.

"Как же они боятся своего вашингтонского хозяина. И какая четкая круговая порука", - отмечает Alexandr A.

"Чаще всего звучали фразы "Украина сбила" и "Я знаю", - полагает Олег Минаков.

А вот подписчики журналистки Юлии Витязевой в "Твиттере" и вовсе сомневаются, что Путин стал обсуждать с Рютте по-настоящему серьезную тему. "Видать, Путин так послал его, что у премьера слов нет", - иронизирует Ольга Костромина.

Фото: твиттер/Владимир Соловьев

Фото: твиттер/Олег Минаков

Фото: твиттер/Alexandr A

Фото: твиттер/darsay

Фото: твиттер/Майор Пейн/Костромина Ольга