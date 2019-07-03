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"Как же они боятся вашингтонского хозяина": В Сети однозначно расценили отказ премьера Нидерландов раскрывать разговор с Путиным по MH17

03 июля 2019, 14:24  •  76 • Политика
Пользователи Сети однозначно расценили отказ нидерландского премьера Марка Рютте раскрывать содержание тайного разговора с Владимиром Путиным об MH-17. "Как же они боятся вашингтонского хозяина", - сочувствуют в "Твиттере" европейскому политику.
Отказ премьер-министра Нидерландов Марка Рютте раскрывать содержание тайного разговора с Владимиром Путиным о расследовании по MH17 не удивил пользователей Сети. По их мнению, стыдливое молчание европейского политика было предсказуемым и трактоваться может однозначно.
Так, телеведущий Владимир Соловьёв даже не стал комментировать решение Рютте отказаться от традиционных нападок на Россию и отговорки насчет "деликатности темы". А вот его подписчики в "Твиттере" озвучили несколько версий.
Так, например, пользователь сервиса микроблогов с ником Darsay пишет, что разговор объявили секретным, потому что его содержание явно противоречит официально озвученным данным.
"Как же они боятся своего вашингтонского хозяина. И какая четкая круговая порука", - отмечает Alexandr A.
"Чаще всего звучали фразы "Украина сбила" и "Я знаю", - полагает Олег Минаков.
А вот подписчики журналистки Юлии Витязевой в "Твиттере" и вовсе сомневаются, что Путин стал обсуждать с Рютте по-настоящему серьезную тему. "Видать, Путин так послал его, что у премьера слов нет", - иронизирует Ольга Костромина.
Фото: твиттер/Владимир Соловьев
Фото: твиттер/Олег Минаков
Фото: твиттер/Alexandr A
Фото: твиттер/darsay
Фото: твиттер/Майор Пейн/Костромина Ольга

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